Пятница, 10 Марта 2023 18:42

АрмИнфо.В Азербайджане возомнили себя уже владельцами Нагорного Карабаха и заявили об обязательности установления пограничного контрольно-пропускного пункт (КПП) в Бердзорском (Лачиснком) коридоре.

Так, в своем ответе послу США в Армении Кристиан Квин, начальник управления пресс- службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем микроблоке в Twitter написал:

"Лачинская дорога всегда была открыта для нормального движения и не предназначена для незаконных военных и экономических целей. Азербайджан использует имеющиеся возможности для обеспечения беспрепятственного движения по дороге. Для прозрачности и безопасности между Азербайджаном и Арменией обязательно нужно создать пограничный КПП", - сказал он, правда не уточнив, когда же самоопределившийся Нагорный Карабах вдруг стал частью Азербайджана.

Как ранее сообщало АрмИнфо, посол США в Армении Кристина Квин направилась сегодня ко въезду в Бердзорский (Лачинский) коридор, который уже почти три месяца закрыт для нормального движения.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, губернатор Сюниккской области Роберт Гукасян проинформировал посла о последствиях продолжающейся блокировки Бердзорского (Лачинского) коридора, в том числе о последствиях для сотен разлученных семей. Он подчеркнул поддержку, которую правительство оказывает тем, кто пострадал от блокады.

Посол США повторила призыв госсекретаря Энтони Блинкена немедленно открыть Бердзорский коридор.

Напомним, что единственная дорога Горис-Степанакерт, соединяющая Арцах с внешним миром, заблокирована со стороны Азербайджана с 12 декабря 2022 года. Это происходит на фоне бездействия международного сообщества