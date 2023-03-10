Пятница, 10 Марта 2023 18:37

АрмИнфо.С 10 по 12-ое марта IDBank принимает участие в выставке DigiTec Expo, представляя свою продукцию в совместном павильоне с Idram.

«Добро пожаловать в павильон ID, где в центре - Вы». Под этим лозунгом IDBank и компания Idram со своими партнерами на ежегодной выставке DigiTec представляют единую экосистему.

По словам директора розничного бизнеса IDBank-а Сурена Маргаряна, Банк продолжает предлагать продукты, полностью отвечающие растущим потребностям клиентов. «Несколько месяцев назад Банк выпустил первую карту Visa Travel Card в Армении, мотивируя наших клиентов чаще исследовать карту мира с этой самой Travel картой и путешествуя получать множество привилегий. Кстати, заказав Travel карту IDBank-а через приложение Idram&IDBank или платформу IDBanking.am в течение дней выставки DigiTec, вы сможете принять участие в розыгрыше поездки в Черногорию на двоих».

Ну а если в данный момент у вас нет бюджета, отведенного на отдых и развлечения, вы можете позволить себе больше с Rocket Line, оплачивая отдых цифровой рассрочкой, без документации, очередей, необходимости посещать банк и просто наслаждаясь процессом оплаты.

Банк напоминает, что цифровая рассрочка Rocket Line не только позволяет клиентам платформы Idram&IDBank совершать беспроцентные покупки в более чем 5000 торговых точках и интернет-магазинах, но и позволяет этим торговым точкам привлечь дополнительных клиентов и повысить объем продаж.

По словам директора корпоративного бизнеса Банка Тиграна Мхитаряна, для корпоративного бизнеса есть привлекательные предложения: «В частности, речь идет о пакетных решениях, которые включают в себя открытие и ведение банковского счета для бизнеса, осуществление переводов и платежей, открытие карт Visa Business или Visa Business Platinum, сотрудничество в рамках Rocket Line 0% цифровая рассрочка, полная оплата инструментами POS/vPOS/QR- и многое другое», — говорит Тигран Мхитарян.

«Ваш бизнес, наши решения». под этим девизом, помимо пакетных решений, Банк предоставляет корпоративным клиентам удобный технологический инструмент – мобильное приложение IDBusiness Mobile, скачав которое можно:

Пополнять бизнес-счета через мобильное приложение,

Управлять средствами,

Совершать онлайн-переводы и платежи за считанные секунды,

Безналично обменивать иностранные валюты за считанные секунды

Быстро и удобно пополнять депозиты, погашать кредиты и многое другое.

Ознакомиться с условиями Travel карты и розыгрыша, можно здесь. Подробности о пакетных предложениях корпоративного бизнеса можно пройдя по ссылке.