Пятница, 10 Марта 2023 16:33

АрмИнфо.К сожалению, в последнее время национальный правозащитный институт Азербайджана в лице Сабины Алиевой занят оправданием преступных действий Азербайджана против Арцаха, которые привели к гуманитарной катастрофе и невинным смертям, вместо того, чтобы оставаться приверженным подлинной миссии защиты прав человека и осуждения их массовых нарушений. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна.

При этом он констатировал, что следуя логике пропагандистской машины правительства Азербайджана, Сабина Алиева преднамеренно распространяет дезинформацию и делает необоснованные заявления о предполагаемой "переброске оружия, боеприпасов и другой военной техники, включая мины, топливо и войска" из Армении в Арцах без предоставления достоверных фактов. В этом ключе он напомнил, что арцахская сторона представили многочисленные и документальные подтверждения террористического нападения группы, состоящей, по меньшей мере, из 15 азербайджанских военнослужащих, на полицейскую машину Республики Арцах, которая направлялась к месту своей запланированной пересменки, где вооруженные силы Азербайджана не должны присутствовать в соответствии с Трёхсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

"Аргумент о транспортировке оружия является ещё одной наглой ложью, выдуманной правительством Азербайджана и инструментализированной Уполномоченным по правам человека Азербайджана для прикрытия последнего террористического акта, совершённого азербайджанской диверсионной группой против полицейских Арцаха средь бела дня и продолжающейся блокады Арцаха. Такая ложь активно используется в качестве предлога при подготовке почвы для новых военных атак на Арцах в будущем.

Деятельность правоохранительных органов и силовых структур Арцаха полностью соответствует международному праву и международным нормам, поскольку она основана на международно-признанном праве народа Арцаха на самооборону", - отметил Степанян.

Более того, продолжил Омбудсмен, повторяющиеся провокации Азербайджана против Арцаха, приведшие к таким террористическим актам, как нападение азербайджанской диверсионной группы на полицейских Арцаха 5 марта 2023 года, ещё раз подтверждают острую необходимость сохранения и дальнейшего укрепления потенциала безопасности НКР для обеспечения защиты и безопасности его народа, ежедневно сталкивающегося с экзистенциальными угрозами со стороны Азербайджана.

"Кроме того, Азербайджан не имеет права вмешиваться во внутренние дела Республики Арцах и требовать роспуска её государственных институтов, таких как полиция и оборонительные силы Арцаха. Абсурдно, что сторона, систематически, преднамеренно и неоднократно нарушающая все положения Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года с момента окончания войны 2020 года, призывает армянскую сторону уважать его.

Призывая установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, Уполномоченный по правам человека Азербайджана открыто призывает и поощряет игнорировать взятые на себя Азербайджаном международные обязательства и нарушать 6- ой пункт Трехстороннего заявления, предусматривающий следующее: "Республика Азербайджан гарантирует безопасное передвижение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору"", - отметил Степанян.

Омбудсмен Арцаха обвинил Уполномоченного по правам человека Азербайджана на закрытие глаз на нарушения Трёхстороннего заявления, которые имели место после окончания войны 2020 года, что привело к военной агрессии и оккупации Хцаберда и Хин Тагера, Караглуха и Паруха, преднамеренному убийству 21 человека, в том числе 3 гражданских лиц, пленению граждан Арцаха и более 100 попыткам убийств азербайджанскими вооруженными силами.

"Парадоксально, но голос этого правозащитного учреждения не было

слышно, когда 55- летний Арам Тепнанц, мирный житель, выполнявший

сезонные сельскохозяйственные работы на своем тракторе, был застрелен

азербайджанским снайпером в своем собственном гранатовом саду в

Мартакерте 9 октября 2021 года, когда группа гражданских работников Арцаха подверглась нападению со стороны азербайджанского военнослужащего во время проведения ремонтных работ на водопроводе в районе Шуши 8 ноября 2021 года, в результате чего 22-летний Мартик Еремян погиб от огнестрельного ранения в голову, а другие трое - ранены. Сабина Алиева публично не выразила свою обеспокоенность правами человека, когда 65-летний Сейран Саргсян был схвачен и преднамеренно убит вооруженными силами Азербайджана во время выполнения сельскохозяйственных работ вблизи общины Чартар Мартунинского района 3 декабря 2021 года.

Сабина Алиева не промолвила ни единого слова о продолжающейся три месяца незаконной блокаде 120,000 жителей Арцаха, включая 30,000 детей, организованной правительством Азербайджана и осуществляемой так называемыми "экоактивистами", многие из которых являются действующими или бывшими представителями спецслужб Азербайджана. Несмотря на призывы разблокировать дорогу жизни Арцаха, с которыми выступил ряд авторитетных международных правительственных и неправительственных организаций, государственных и негосударственных акторов, таких как: Европейский парламент, ЕСПЧ, Международный суд ООН, Комиссар Совета Европы по правам человека, Верховный комиссар ООН по правам человека, Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, Институт Лемкина по предотвращению геноцида, личность, называющая себя "Уполномоченным по правам человека", продолжает бесстыже и нагло отрицать реальность гуманитарного кризиса в Арцахе.

Называя Арцах "Карабахским экономическим регионом" и не имея смелости называть его своим настоящим именем, защитник прав человека Азербайджана игнорирует само существование Нагорного Карабаха, которое признано даже самой высшей мировой судебной инстанцией - Международным Судом ООН. Данный подход Сабины Алиевой к отрицанию основных прав человека коренных армян Арцаха в очередной раз доказывает, что так называемая "реинтеграция" Арцаха в состав Азербайджана проложит прямой путь к этнической чистке и геноциду.

В конце концов, делая такие нелепые и политизированные заявления, Сабина Алиева дискредитирует институт защитника прав человека и его истинную цель. Вместо того, чтобы быть беспристрастным и справедливым учреждением, она использует свой мандат для обслуживания интересов азербайджанской государственной пропагандистской машины, в конечном итоге становясь еще одним инструментом в арсенале авторитарного режима Алиева.

Таким образом, вместо того, чтобы тратить ресурсы мандата Уполномоченного по правам человека на распространение ложной информации об Арцахе, я призываю Сабину Алиеву заняться плачевной ситуацией с правами человека в Азербайджане, а также позаботиться о надлежащем исполнении многочисленных решений и мер, принятых ЕСПЧ и Международным судом ООН в отношении Азербайджана. Я также обращаю внимание международных организаций на деятельность Уполномоченного по правам человека Азербайджана, которая далека от защиты прав человека и, наоборот, используется для оправдания нарушений фундаментальных прав людей", - резюмировал Омбудсмен Арцаха.