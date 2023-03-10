Пятница, 10 Марта 2023 15:13

АрмИнфо. Более половины респондентов в Армении не против эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании MPG под названием "Гора стыда".

Так, на уточнение, как они относятся к решению правительства начать разработку рудника, 25 % опрошенных ответили, что положительно, причем в 2019 года таковых было 16%, еще 31.3% - скорее положительно (26.7% - в 2019 году). Категорично против выступили 16.8% респондентов (20.8% - 2019 году), скорее против 14.2% (19.1% - в 2019 году). Еще 12.5% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. В 2019 году таковых было 17.5%.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 25 по 28 февраля этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.

Напомним, что 21 февраля правительство РА, ЗАО Lydian Armenia и Евразийский банк развития подписали меморандума о взаимопонимании, что ознаменовало перезапуск программы по эксплуатации Амулсарского месторождения. В рамках меморандума будет привлечено $150 млн., из коих $100 млн. - кредитные средства ЕАБР, $50 млн. - будет обеспечено местным банком, и вне договора будет инвестировано дополнительно $100 млн, со стороны акционеров. В рамках сделки правительство Армении получит 12,5% акций компании, за что не будет ничего выплачивать, но вместо этого застрахует сделку от определенных рисков.

Напомним, что с конца 2018 года, Амулсарское золоторудное месторождение подверглось блокировке со стороны экологических активистов. Правительство так и не смогло сориентироваться по поводу возобновления строительства рудника и работы на нем пришлось приостановить. В марте 2022 года министр экономики Армении Ваган Керобян отмечал, что если ничего не помешает, то работа Амулсарского золоторудного месторождения будет возобновлена, ссылаясь на программу мероприятий ведомства, в котором содержится положение о решении Амулсарской проблемы. Ранее, до смены бенефициариев, Lydian Armenia являлась дочерней компанией британского оффшора Lydian International, разместившего акции на фондовой бирже Торонто. Затем компания прошла процедуру делистинга. В результате реструктуризации полный пакет акций компании перешел к новосозданной канадско-американской <Лидиан Канада венчурс>, бенефициарами которой выступают американская компания Orion Mine Finance и канадская Osisko Gold Royalties. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Месторождение является вторым по величине запасов в Армении.

Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.