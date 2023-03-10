Пятница, 10 Марта 2023 15:07

АрмИнфо. Армения представила предложение об отказе от своей квоты заместителя генсека ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

"Да, мы представили ОДКБ соответствующее предложение", - сообщил Унанян "Арменпресс", говоря о распространяемых в СМИ слухах, что Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

Напомним, что ране Армения отказалась принять на своей территории учения миротворческих сил ОДКБ.