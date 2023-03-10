Пятница, 10 Марта 2023 15:05

АрмИнфо. Большинство респондентов в Армении поддержали решение армянских властей оказать гуманитарную помощь Турции и Сирии, которые пострадали от разрушительного землетрясения. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Гора стыда".

Так, на просьбу дать оценку гумпомощи и отправки спасателей в Турцию, 33.9% респондентов полностью положительно оценили этот шаг, 31.9% - скорее положительно, 10.6% - скорее отрицательно, 21.45 -отрицательно, еще 2.2% затруднились ответить.

При этом 57.3% полностью поддержали помощь Сирии, 29.5% - скорее подержали, 3.4% - скорее отрицательно, 8.4 % - отрицательно, 1.4 % - затруднились ответить.

На вопрос, насколько информированы о действиях при землетрясении - 25.3% респондентов ответили, что полностью информированы о правилах поведения, 56.1 % - скорее обладают информацией, 10.5% - скорее не обладают, 7.4% - не обладают, 0.6% - затруднились ответить.

На просьбу выразить отношение к отстранению Рубена Вараданяна с поста госминистра Арцаха - 16.1% отметили, что полностью положительно, 19.5% - скорее положительно, 19.5% - скорее негативно, 22.6% - отрицательно, еще 22.3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Вместе с тем, на уточнение, насколько они верят официальной версии, выдвинутой премьер-министром Армении по инциденту в селе Азат, где сгорели 15 военнослужащих ВС РА, лишь 6.5% респондентов заявили, что полностью доверяют этой версии, еще 12.3% отметили, что скорее верят, при этом 51.7% опрошенных не верят в версию премьера Армении, еще

18.8% - склонные скорее не верить в эту версию, еще 10.6% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 25 февраля по 28 февраля этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.