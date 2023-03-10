Пятница, 10 Марта 2023 13:13

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин находится с рабочим визитом в Гегаркуникской области.

Как сообщил губернатор Гегаркуника Карен Саркисян, 10 марта в областном муниципалитете состоялась его встреча с послом.

"В ходе встречи обсуждалась подписанная 8 августа 2022 года между Гегаркуникской областью РА и Омской областью Российской Федерации дорожная карту сотрудничества, которая позволяет двум регионам расширять сотрудничество в сферах экономики, образования, культуры, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма и других жизненно важных направлениях, что в свою очередь будет способствовать расширению экономических связей", - сообщил Саркисян.

Затем губернатор представил послу России последствия развязанной Азербайджаном агрессии в отношении приграничных населенных пунктов Гегаркуникской области 13-14 сентября 2022 года, ситуацию в этих населенных пунктах и предпринятые шаги по их преодолению.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2022г. ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Были обстреляны 36 населенных пунктов Армении, в результате чего полностью или частично сгорели более 190 жилых домов, были повреждены энергетические инфраструктуры, объекты водоснабжения, газопроводы, мост и автомобильные дороги.