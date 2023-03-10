Пятница, 10 Марта 2023 13:06

АрмИнфо.Посол США в Армении Кристина Куин направилась ко въезду в Бердзорский (Лачинский) коридор, который уже почти три месяца закрыт для нормального движения.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, губернатор Сюниккской области Роберт Гукасян проинформировал посла о последствиях продолжающейся блокировки Бердзорского (Лачинского) коридора, в том числе о последствиях для сотен разлученных семей. Он подчеркнул поддержку, которую правительство оказывает тем, кто пострадал от блокады.

Посол США повторила призыв госсекретаря Энтони Блинкена немедленно открыть Бердзорский коридор.

Напомним, что единственная дорога Горис-Степанакерт, соединяющая Арцах с внешним миром, заблокирована со стороны Азербайджана с 12 декабря 2022 года. Это происходит на фоне бездействия международного сообщества.