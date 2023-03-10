Пятница, 10 Марта 2023 12:09

АрмИнфо.Гражданин Исламской Республики Иран в сентябре 2022 года незаконно приобрел и хранил в Армении порядка 10 кг наркотика типа <метамфетамин> с целью доставки его в зарубежные страны.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, предварительное следствие показало, что С.Х. контрабандой переправил около 3 кг <метамфетамина> в Австрийскую Республику, а около 3,5 кг пытался отправить в Австралию. Государственное управление по борьбе с контрабандой обнаружило еще порядка 3,5 кг <метамфетамина> в гостинице по месту временного проживания гражданина Ирана. Возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения избран арест.