Пятница, 10 Марта 2023 12:03

АрмИнфо. Ситуация с корью в Армении контролируема. Об этом 10 марта на пресс-конференции сообщила заместитель директора Национального центра по контролю и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА, руководитель национальной программы иммунизации Гаяне Саакян

По ее словам, в последнее время наблюдается постепенное снижение лабораторно-подтвержденных случаев заболеваемости, что говорит о большой вероятности локализации очагов кори. По положению на сегодняшний день, инфицированы 46 человек, из которых 30 дети и 16 - взрослые. Дети в возрасте до 8 лет, взрослые - до 64 лет. Вспышка преимущественно наблюдается в Ереване, но имеются случаи заболеваний и в областях.

Саакян отметила, что самая крупная вспышка заболеваемости корью была зафиксирована в 2015 году. Тогда в течение двух лет были вакцинированы свыше 1 млн человек, что позволило сформировать коллективный иммунитет. Специалист подчеркнула, что в республике с

2007 года не регистрировалось внутренней передачи заболеваний. Как правило, они привносились извне. Не составляет исключения и нынешняя вспышка, которая началась с 4 марта, и стала продолжением распространения инфекции в мире, начавшейся в 2020 году.

Саакян сообщила также, что вакцинации подлежат и 600 человек контактировавших с заболевшими, в том числе, около 300 – медицинские работники. С 4 марта и по сегодняшний день уже вакцинированы около 3 тысяч человек. Необходимыми объемами вакцин республика обеспечена, в ближайшее время ожидается поступление очередной плановой партии вакцин, которыми обеспечены все поликлиники. Проводится постоянный мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на имеющиеся проблемы и исключить перерывы в процессе вакцинации.