Пятница, 10 Марта 2023 11:31

АрмИнфо.После подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. состоялось несколько встреч между представителями Арцаха и Азербайджана, в ходе которых обсуждались исключительно гуманитарные вопросы, связанные, в частности, с инфраструктурой и жизнедеятельностью населения, иными актуальными проблемами. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в ответ на вопрос агентства "Арменпресс" относительно позиции властей НКР относительно последних предложений международных посредников о проведении прямого диалога с Азербайджаном с целью урегулирования конфликта.

Во внешнеполитическом ведомстве НКР добавили, что последняя такая встреча состоялась 1 марта 2023 г., в ходе которой были рассмотрены гуманитарные вопросы в контексте немедленного разблокирования Бердзорского (Лачинского) коридора.

"Очевидно, что подобного рода обсуждения между сторонами с целью решения безотлагательных вопросов не могут заменить полноценные мирные переговоры, необходимые для достижения стабильного и всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Арцах продолжает сохранять приверженность мирному урегулированию конфликта путем переговоров, которое должно основываться не на соотношении военной силы или на легитимизации результатов применения силы, а на нормах и принципах международного права, в том числе равноправия и права народов на самоопределение. Наилучшим способом защиты этих принципов является вовлечение международного сообщества в обсуждения с Азербайджаном",- отмечается в заявлении.

"Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества к тому, что переговоры должны проходить в согласованном международно признанном формате, в рамках которого будут обеспечены условия и гарантии для неукоснительного соблюдения сторонами взятых на себя обязательств. В этой связи, прежде всего, необходимо сконцентрировать усилия на полноценном выполнении достигнутых ранее договоренностей. Именно это станет главным показателем добросовестного подхода сторон к мирному процессу. Только после этого могут сформироваться благоприятные условия для обсуждения всех остальных проблем, включая вопросы, связанные с обеспечением безопасности народа Арцаха, реализацией им без каких-либо ограничений права на свободное волеизъявление. Мы убеждены, что без решения этих важнейших вопросов невозможно достичь всеобъемлющего решения конфликта.

Хотелось бы также обратить внимание международного сообщества на тот факт, что Азербайджан, с одной стороны, заявляет о готовности к диалогу с Арцахом, с другой - почти 3 месяца держит в блокаде его народ, совершает против него террористические акты и выступает с максималистскими требованиями, пытаясь оказать давление и посредством силы или угрозы силой достичь своих целей", - резюмировали в МИД НКР.