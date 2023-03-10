Пятница, 10 Марта 2023 11:27

АрмИнфо. Продолжается поиск путей разрешения ситуации вокруг Бердзорского (Лачинского) коридора и в целом в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе брифинга 9 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на просьбу рассказать, о каких технических средства на дороге Горис- Степанакерт говорил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Баку.

При этом российский дипломат подчеркнула, что к тем словам, которые были произнесены Лавровым, ей добавить нечего. "Могу сказать, что ведутся соответствующие контакты со сторонами с участием командования Российского миротворческого контингента во взаимодействии с нашим ведомством. Продолжается поиск путей разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе. Вдаваться в детали публично нет смысла из-за чувствительности этого вопроса", - подчеркнула она.

Меж тем на вопрос, как продвигается расследование инцидента с расстрелом армянских военнослужащих азербайджанскими диверсантами в Нагорном Карабахе, Захарова подчеркнула, что все оценки, связанные с вооруженным инцидентом 5 марта с.г. в зоне нагорно-карабахского конфликта, содержатся в соответствующем комментарии МИД России от 6 марта с.г. "Еще раз подчеркну необходимость деэскалации напряженности и скорейшего возврата сторон за стол переговоров", - резюмировала российский дипломат.