Пятница, 10 Марта 2023 11:26

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился в Каире с предводителем Коптской православной церкви, Папой Александрийским и патриархом престола Св. Маркоса Тавадросом II. Встреча состоялась в рамках визита министра в Египет для участия в Совете ЛАГ.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Папа Тавадрос подчеркнул важную роль армянской общины Египта, которая играет роль уникального моста между армянским и арабским народами, представляющими две древние цивилизации.

Также были упомянуты прочные связи, установленные между лидерами Армянской и Коптской христианских церквей, основанные на общих ценностях и взаимном уважении.

Были затронуты вопросы мира и стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Арарат Мирзоян представил собеседнику ключевые вопросы нагорно-карабахского конфликта, видение армянской стороны по их решению. Внимание духовного лидера было привлечено на гуманитарные вызовы, вызванные блокировкой Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора.