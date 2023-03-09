Четверг, 9 Марта 2023 20:06

АрмИнфо.Вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Сердара Бердымухамедова в Душанбе, который запланирован в первой половине апреля, обсудили главы МИД Туркменистана и Таджикистана.

Рашид Мередов в среду провел переговоры со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Также главы МИД коснулись вопросов подготовки к Пятой юбилейной Консультационной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в сентябре текущего года и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала.

Рашид Мередов возглавил туркменскую делегацию, в которую вошли высокопоставленные чиновники Центробанка, Минобразования, Торгово-промышленной палаты и Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана.

Как было отмечено, переговоры прошли в доверительной и конструктивной атмосфере. На них были рассмотрены актуальные направления туркменско-таджикского взаимодействия.

На сегодня также запланирована встреча Рашида Мередова с главой республики Эмомали Рахмоном.