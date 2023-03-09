Четверг, 9 Марта 2023 17:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 7, 9 на улице Агаяна, жилой дом 25 на улице Абовяна, жилой дом 62 на улице Теряна, жилой дом 7 на улице А.Манукяна, абоненты-жильцы на улицах Айгестана 3, 4, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ряды Сари-Тага 13-19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 7-ой улице Норка, 202, 203, 205 на улице Норки Айгинер, 143/5, 202, 202/6 на улице Арменакяна в Норк Мараше; ООО “Силвер Глас”, “Басна”, здание территориальной социальной службы, частные дома, прилегающие к пр. Мясникяна, ясли-детский сад N121 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 159, 161, 163, 168 на улице Башинджагяна, 188, 192, 194, 196 на улице Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 4, 6 на переулке С.Таронца, жилой дом 41 на улице Манандяна, общежития N1/1, 1/2 в Неркин Шенгавите, частные дома на 9-ой улие Н.Шенгавита, частные дома на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частный дом 8/2 на 3-ем переулке Саркавага, 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице Канакера, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци;

11:00-17:00 частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы и на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы в селе Джрашен; частные дома 72-105 на 1-ой улице, 39-61 на 2-ой улице, частные дома садоводческой компании в селе Джрашен;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин; села Хоронк и Артимет;

в Араратской области:

11:00-14:30 частично село Овташат;

10:00-12:00 частично села Норабац и Саят-Нова;

12:00-14:00 частично села Бардзрашен и Ланджазат;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Джрвеж;

14:00-17:00 село Гетамеч; ЗАО “Ереван Джур”, ООО “Агро Дил Зинг”, квартал “Амараноцаин” в Птгни, садоводческая компания “Аги комбинат”, птицефабрика Гетамеча;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 частично город Мартуни; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16։00 частично квартал “Ацарат”, газозаправочная станция Ланджахбюра, хлебный завод Сарухана, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Гавар; села Сарухан, Гандзак, Цахкашен, Ланджахбюр, Гегаркуник, Кармир;

в Ширакской области:

10:00-15:00 село Спандарян в Артикском регионе;

10:00-16:00 частично улицы Месропа Маштоца, Ширакаци в городе Маралик Анийского региона;

11:00-16:00 частично улицы 11, 14 в селе Амасия Амасийского региона.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, абоненты-жильцы жилого дома 4/4 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 20 на пр. Маштоца, частные дома 45-55 на улице Бюзанда, жилой дом 2/1 на улице Грибоедова, жилые дома 19, 21 и частные дома 44-72 на улице Н.Заряна, жилые дома 47, 47/1, 47/3, 49, 49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 2А, 4 и частные дома 1-19 на улице А.Хачатряна, жилые дома 6, 8, 8/2 на улице Акобяна, частные дома 1-18 на улице Бакунца, жилые дома 35/1, 37, 39А на улице Гюльбенкяна, жилой дом 1 на пр. Комитаса, жилые дома 3, 5, 7․ 8, 9, 11, 13 на переулке С.Таронца, ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии”, частные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 1-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Овсепяна, Давида Бека, здания школ NN57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 24, 26 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Давташена 7, 8, 9, жилые дома 12, 14, 16 в 1-ом Араратском массиве;

11:00-14:00 жилые дома 7 на 1-ой улице Аванесова, 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице;

в Армавирской области:

11:00-14:00 квартал “Ара Манукян” в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Шаумяна7, Ханджяна в городе Арарат; частично улица Туманяна в городе Веди;

11:00-16:00 частично села Сипаник, Гая, Овташат;

12:00-14:00 частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-16:00 частично улицы Мурацана, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Аракеляна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично села Джрвеж и Ариндж;

14:00-17:00 община Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Шенкер”, “А.Хорурд”, “Помпакаян 1”, “Глобус”, “Помпакаян 3”, “Помпакаян 4”, “Сарнаран 1”, компания “Юком”, ООО “Тигарбо”, ООО “Озем”, “Арзни”, “М.Вардазарян”, кварталы ‘Техникум”, “Дпроц”, “Тевосян”, “Манкапартез”, ‘Нор”, “Бульдог”, сервис “Муш 95”, кварталы “Бриллиант”, “М.Джулфян”, “Нор Артамет”, Ч/П “К. Тевосян”;

в Ширакской области:

10:00-15:00 квартал “Екехеци” города Маралик в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 8, 9 на улице Шаумяна, 4, 5 на улице Чаренца в городе КАджаран.