Четверг, 9 Марта 2023 16:39

АрмИнфо.Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом, находящимся с официальным визитом в Баку.

Как сообщает Минобороны, Гасанов рассказал военному из Альянса о реформах, проводимых в азербайджанской армии, а также о сложившейся обстановке "на условной азербайджано-армянской государственной границе" и в Нагорном Карабахе.

Рассказав об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, министр отметил важность дальнейшего развития взаимодействия.

В свою очередь, Мустафа Огуз коснувшись текущего состояния сотрудничества с Азербайджаном выразил удовлетворение достигнутыми результатами в этой области.

На встрече было отмечена особая значимость военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в рамках Концепции Оперативных Возможностей.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.