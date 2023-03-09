Четверг, 9 Марта 2023 16:32

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду выразил надежду, что Армения "позитивно отреагирует на замечания" Баку по мирному соглашению.

"Некоторое время назад мы представили наше предложение, которое основано на нормах и принципах международного права. Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет, и мы надеемся увидеть такую же сильную политическую волю со стороны Армении", - сказал Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает Turan.

Он выразил надежду, что в Ереване примут "правильное решение", а "не будут пытаться выиграть время, как это было во времена оккупации", что привело к войне.

"К сожалению, нам пришлось сделать это силой. Хотя мы могли бы сделать это политическими средствами, если бы Армения вела себя конструктивно", - с гордостью заявил Алиев, окрыленной ненадлежащей реакцией международного сообщества на азербайджанскую агрессию, что в будущем породило новые силовые атаки и постоянную угрозу применения силы со стороны Баку.

"Поэтому, в Баку ожидают, что Армения не будет терять времени и положительно отреагирует на предложения Азербайджана, которые поддерживают многие международные акторы", - сказал он, не уточнив, о каких акторах идет речь. Затем он заверил, что в Баку считают, что страницу ненависти необходимо перевернуть. Однако не рассказал, почему же тогда они не разблокируют Бердзорский коридор и не прекратят провокации в Арцахе и на территории РА.

Затем, он высказался за создание мирного Южного Кавказа, и взять пример с опыта тесного сотрудничества стран Балтии.

Левитс со своей стороны отметил, что Латвия, как государство-член Европейского Союза (ЕС), заинтересована в тесном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном. Он также отметил, что посольство Латвии выполняет функцию координатора НАТО в Азербайджане, и данный мандат будет продлен до 2024 года. "Я вижу, что у Азербайджана и НАТО есть взаимная заинтересованность в более тесном сотрудничестве по вопросам безопасности", - добавил латвийский президент.

Что касается конфликта между Арменией и Азербайджаном, то Рига выступает за урегулирование, основанное на международном праве. "А международное право означает территориальную целостность стран:Устойчивого мира можно добиться лишь в том случае, если он опирается на международное право и территориальную целостность", - сказал Левитс.