Четверг, 9 Марта 2023 15:00

АрмИнфо.Завтра в Ереване начнет свою работу первая конференция инициативы The FUTURE ARMENIAN в формате Гражданской Ассамблеи.

Как сообщил 9 марта в ходе пресс-конференции исполнительный директор фонда развития The FUTURE ARMENIAN Артак Апитонян, форум объединит 200 участников из Армении, Арцаха и Диаспоры. Он также отметил, что 7 из 10 участников из Арцаха не смогут приехать в Армению и принять участие в форуме по известным причинам - из-за блокады. По его словам, в работах форму также не сможет принять один из соучредителей инициативы - Рубен Варданян (также находится в Арцахе - ред.).

"На форуме будут рассмотрены 3 из 15 целей, которые были заработаны с момента создания инициативы в 2021 году", - отметил Апитонян, добавив, что завтра будет дан старт этапу общественных обсуждений, которому предшествовала огромная экспертная работа.

В свою очередь бизнесмен, меценат, основатель компании Solaron, соучредитель Армянского фонда науки и технологий (FAST), соучредитель инициативы The FUTURE ARMENIAN Артур Алавердян отметил, что более 100 тысяч человек разделяют их взгляды и готовы содействовать в реализации разработанных инициативой 15 целей по достижению устойчивого развития Армении. Он добавил, что стратегия разработана на 20-летний срок.

"Три стратегические положение нашей стратегии заключается в следующем: катализация реализации 15 целей, строительство инфраструктуры и культуры для свободного диалога и принятия решения, привлечение третьих сторон для реализации наших проектов. Мы надеемся, что по итогам нашего форума будет найдено ряд решений, который пойдут по пути реализации", - сказал он, призвав партнеров присоединиться к их инициативе.

Меж тем, основатель организаций Mlinda и The Good Investors, соучредитель инициативы The FUTURE ARMENIAN Ричард Азарния констатировал, что Армения находится сегодня в серьезном кризисе. По его словам, и одними выборами вопрос не решить, не вывести из той сложной ситуации, в которой страна оказалась.

По его словам, представители научно-деловых кругов из Армении и Диаспоры должны объединить свои усилия для достижения этой цели, и бок о бок работать над решением, существующих в стране проблем. В качестве наглядного примера он привел протесты "желтых жилетов" во Франции, когда французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что одними выборами не решить возникшие проблемы, и нужна системная работа.

The FUTURE ARMENIAN - это общественная инициатива, созданная частными лицами как в Армении, так и по всему миру, которая смогла привлечь более 100 000 соавторов из 108 стран. В эти времена большой неопределенности и неотложных задач инициатива направлена на содействие диалогу с участием более широких слоев общества по 15 целям, разработанным в рамках инициативы. По итогам обсуждений планируется принять пакет рекомендаций для достижения этих целей и решения проблем, стоящих перед армянским народом.