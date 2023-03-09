Четверг, 9 Марта 2023 14:59

АрмИнфо.Оборонные ведомства Армении и Арцаха уличили Азербайджан в распространении дезинформации.

Так, в МО Армении отметили, что министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию.

В Минобороны РА отметили, что сообщение вражеской стороны о том, что якобы 8 марта и в ночь на 9 марта подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно - азербайджанской линии соприкосновения войск, не соответствует действительности.

А в Армии обороны Арцаха подчеркнули, что распространенное оборонным ведомством противника сообщение о том, что подразделения АО в период с 21?30 8 марта по 04:15 9 марта якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Шуши, Мартуни, Аскерана и Бердзора Арцаха, является очередной дезинформацией.