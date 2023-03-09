Четверг, 9 Марта 2023 14:51

АрмИнфо.Вчера Армения отказала во въезде в страну российскому медиамагнату Араму Габрелянову, которого завернули обратно армянские пограничники уже по прибытии в международный аэропорт <Звартноц>. Габрелянова известили, что он является персоной нон грата.

Издатель прибыл в Армению для выступления с лекцией в рамках тренинга для журналистов. Как пишут российские СМИ, его организовал бывший глава офиса второго президента страны Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

В связи с этим, на своей страничке в Фейсбук Габрелянов обрушился с критикой на действующие власти Армении, назвав их трусливыми. <Я старался, как мог, но власти Армении напугались не на шутку. Вообще - то не впускать в Армению армянина, тем более, имеющего второе армянское гражданство - это просто не укладывается в голове>, - написал он. Вместе с тем, он обвинил премьер-министра страны в мелочности и трусливости. <По сути, Армению разъедает ржавчина предательства и пресмыкательства перед Турцией. Идёт попытка уничтожить братские отношения с Россией и русским народом>, - написал магнат.

Между тем, на этот патриотический порыв Габрелянова отозвался известный израильский блогер Александр Лапшин, поставив под сомнения его откровенность. <Честно скажу, с Габриэляновым не знаком и оценивать "степень его любви" к Армении не берусь. Но его критика властей Армении по вопросу Арцаха странным образом не стыкуется с категорическим отказом поддержать меня в 2017, когда меня незаконно арестовали в Минске за посещение Арцаха и затем выдали Азербайджану. Ни одно из контролируемых им в тот период СМИ не опубликовало ни одной статьи в мою поддержку. Моя семья и друзья месяцами "бомбили" его сообщениями. Но его редактора не отвечали на мейлы и сбрасывали звонки на телефоны редакций. Любые же попытки выйти на Габриэлянова лично также ни к чему не приводили, сбрасывание звонков и игнор.

Примечательно, что уже в 2019, когда я дал интервью для канала Вадим Арутюнов "Антитопор" и рассказал про тех российских армян, которые выдают себя за патриотов Армении, но по факту, на мой взгляд, таковыми не являются. И назвал в том числе Габриэлянова.

Мое интервью возмутило этого человека, он внезапно мне написал в Фейсбук, что я лгу и клевещу на него. По его словам, к нему никогда и никто не обращался по моему вопросу, а сам он связаться со мной не мог, покольку не знал мои контакты. Но якобы очень за меня переживал. Посему, мне следует перед ним извиниться, что зря "оговорил" достойного человека. Примечательно, что для того, чтобы высказать своё "возмущение" он мои контакты моментально нашел, а чтобы поддержать в 2017 году - никак найти не мог. Особенно забавно, что у нас с Габриэляновым почти 100 (сто) общих друзей в Фейсбуке, среди которых как минимум 5-7 знакомых вот прямо совсем близко журналистов, у которых есть мои телефоны, <Вотсапы> и все прочее. Но нет, видимо "переживать" было проще, чем поддержать, а ответить на звонки моей жене не позволяла исключительная занятость. Думаю, больше мне добавить нечего по поводу Габриэлянова>, написал Лапшин.