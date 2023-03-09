Четверг, 9 Марта 2023 14:41

АрмИнфо. В рамках министерского заседания Совета Лиги арабских государств 8 марта в Каире состоялась встреча главы МИД РА Арарата Мирзояна с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Халифой Шахен Аль-Марар.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники коснулись вопросов армяно- эмиратской двусторонней повестки, обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества в различных сферах. Стороны выразили удовлетворение расширяющимися торгово-экономическими связями между двумя странами, эффективностью регулярных прямых рейсов и возможностями дальнейшего развития туризма и реализации инвестиционных проектов.

Также были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности.

Коснувшись ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанская сторона своими непрерывными провокациями и милитаристскими устремлениями бросает вызов усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Министр иностранных дел РА представил коллеге гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Бердзорского (Лачинского) коридора, и подчеркнул необходимость разблокировки коридора без предварительных условий. В этом контексте было подчеркнуто выполнение юридически обязывающего решения Международного суда ООН от 22 февраля о применении неотложных мер против Азербайджана.

В контексте взаимодействия на международных площадках Мирзоян сослался на манипулирование Азербайджаном религиозным фактором, безосновательные попытки подорвать традиционные теплые отношения между Арменией, армянским народом и арабским миром, посчитав их неприемлемыми и выразив надежду на то, что государства- члены ЛАГ будут противодействовать дальнейшим попыткам придания религиозного оттенка проблемам исключительно политического и гуманитарного характера на других международных платформах.