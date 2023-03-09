Четверг, 9 Марта 2023 14:40

АрмИнфо. 9 марта в рамках рабочего визита в Грецию секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с советником по национальной безопасности премьер-министра Греции Таносом Докосом, сообщает аппарат СБ РА.

Согласно источнику, Григорян представил собеседнику гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также вызовы, с которыми столкнулась Армения. В связи с изложенным секретарь СБ РА подчеркнул необходимость немедленного направления международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся как региональной, так и международной безопасности и стабильности.

Собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень армяно-греческого двустороннего сотрудничества.