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АрмИнфо. 9 марта в рамках рабочего визита в Грецию секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с советником по национальной безопасности премьер-министра Греции Таносом Докосом, сообщает аппарат СБ РА.
Согласно источнику, Григорян представил собеседнику гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также вызовы, с которыми столкнулась Армения. В связи с изложенным секретарь СБ РА подчеркнул необходимость немедленного направления международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся как региональной, так и международной безопасности и стабильности.
Собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень армяно-греческого двустороннего сотрудничества.
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|В МИД Армении назвали дезинформацией утверждения Азербайджана о переброске вооружения в Арцах
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|Мгер Григорян представил сопредседателю Минской группы ОБСЕ ситуацию в Арцахе
|Пашинян: С одной стороны Азербайджан заявляет о готовности к диалогу с Арцахом, с другой стороны - прибегает к терроризму
|Серж Саргсян: Власти пытаются, по их мнению, спасти Армению, жертвуя Арцахом
|В арцахском городе Иванян на несколько часов были заблокированы входы и выходы на базу РМС
|В настоящее время проблемы перегрузки тюрем нет: Доклад премьеру
|Туркменистан вносит вопрос транспорта в центр повестки дня ООН
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Секретарь Совбеза РА и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений
|Конверс Банк досрочно завершил размещение очередных драмовых и долларовых облигаций
|Секретарь СБ Армении подчеркнул необходимость международного присутствия в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре
|По факту ДТП, в котором пострадали 13 сотрудников аппарата правительства РА, возбуждено уголовное дело
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|Помощник Генсека НАТО выразил обеспокоенность в связи инцидентом в Нагорном Карабахе
|В МИД Франции прокомментировали азербайджанскую диверсионную атаку в Нагорном Карабахе
|В Госдепе США рассказали о своих приоритетах на Южном Кавказе
|Госминистр Арцаха: На теле одного из погибших полицейских было более 20 огнестрельных ранений
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|Заявление МО России относительно обстрела азербайджанскими ВС автомобиля с арцахскими правоохранителями вызвало истерику в Баку
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|В МИД Армении рассказали зарубежным послам об азербайджанской провокации в Нагорном Карабахе
|Премьер Армении и французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили последние процессы вокруг Нагорного Карабаха
|Замглавы МИД Армении рассказал французскому сопредседателю МГ ОБСЕ о диверсионной атаке Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Евросоюз выступил с заявлением в связи с провокацией Азербайджана на территории Арцаха
|Группа компаний Team стала новым владельцем Ереванской <исторической> гостиницы "Гранд Отель Ереван"
|Москва: Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне карабахского конфликта
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|Завершено предварительное следствие в отношении экспертов медицинской комиссии, выдавших ложное заключение по делу Артура Саркисяна
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