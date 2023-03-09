Четверг, 9 Марта 2023 14:39

АрмИнфо.Правящая в Армении партия <Гражданский договор> (ГД) намерена продолжить обсуждения по укреплению межпартийных связей с Демократической партией США. Об этом на своей странице в Facebook написал министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян, который решением правления <ГД> от 31 января т.г. был назначен ответственным за внешние связи партии.

<Встретился с председателем комитета Демократический партии штата Нью-Йорк Джеем Джейкобсом для налаживания диалога и сотрудничества между двумя партиями. Председатель комитета Демократической партии Нью-Йорка осведомлен о происходящих в Армении процессах и сообщил о приоритетности в поддержке партий, которые смогли внести изменения в плане укрепления демократических ценностей>, - написал министр.

Он отметил, что Джейкобс выразил готовность представить и поддержать демократические реформы, принятые армянскими властями. <Договорились

продолжить общение с для укрепления межпартийных связей>, - подчеркнул Нарек Мкртчян.