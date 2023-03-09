Четверг, 9 Марта 2023 14:37

АрмИнфо.Жители, выселенные из бывшего здания Министерства обороны РА, 9 марта проводят акцию перед зданием правительства РА.

По словам одного из участников акции, протестующие требуют вернуться в места своего проживания до разрешения ситуации. <Два дня назад я побывал в своей квартире, которая оказалась полностью разрушенной, стекла выбиты>, - отметил участник акции протеста. Он добавил, что в настоящее время идет распределение ключей от комнат в общежитиях, но не представляют списка граждан, которым они розданы. <В здании насчитывалось 127 квартир, и нам интересно знать, на основании какой очередности предоставлялись ключи. Один человек получил ключи от комнаты в квартире в 17 кв.м, а семья из 8 человек - тоже на площади в 17 кв.м. Нам также интересно знать, почему ключи предоставляет Полиция РА, а не министерство труда и социальных вопросов, и почему при предоставлении этих ключей правоохранители ставят ультиматумы>, - подчеркнул протестующий. Он добавил, что в случае, если палатки оставшихся без крова над головой жителей, установленные перед бывшим зданием МО, они появятся в центре Еревана. <Мы будем решительны в своих действиях. Посредством Полиции мы обратились со своими требованиями в правительство РА, и ждем ответа>, - заявил он.

Напомним, что 16 февраля с раннего утра сотрудники полиции начали выселять жильцов бывшего здания Министерства обороны, которое ранее было передано на баланс Комитета государственных доходов. В результате стычек с правоохранителями были подвернуты приводу около 20 человек. В здании проживало порядка 150 семей, в том числе, с детьми.