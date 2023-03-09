Четверг, 9 Марта 2023 14:35

АрмИнфо. Армения заняла 54 строчку в рейтинге американской исследовательской организации Freedom House "Freedom in the World - 2022", таким образом, разместившись в списке частично свободных стран.

При этом Армения на одну позицию ухудшила свои показатели в рейтинге, который в прошлом году находились на 55 строчке.

Вместе с тем, Армения заняла 74 позицию в рейтинге свободы интернета, войдя в состав стран со свободным интернетом. Политические права в Армении оцениваются в 23 балла из возможных 40, а гражданские свободы в 31 из 60.

По части Армении отмечается, что страна находится в процессе важного перехода после массовых антиправительственных протестов и выборов 2018 года, которые вытеснили укоренившуюся политическую элиту. "Новое правительство пообещало решить давние проблемы, включая системную коррупцию, непрозрачность политики, несовершенную избирательную систему и слабое верховенство закона. Страна по-прежнему серьезно страдает от конфликта 2020 года с Азербайджаном, в ходе которого несколько месяцев велись бои за контроль над территорией Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Касаясь ключевых событий в стране в 2022 году, в Организации отметили, в мае прошлого года отчет Группы анализа угроз Google (TAG) связал правительство Армении с использованием шпионского ПО Predator, созданного северо-македонской компанией Cytrox. Шпионское ПО использовалось для атаки журналистов, диссидентов и правозащитников в нескольких странах, включая Армению. Местные СМИ сообщили о взломе устройств нескольких политических диссидентов.

"В сентябре азербайджанские вооруженные силы вошли на территорию Армении. В результате эскалации продолжающегося военного конфликта погибло около 200 и ранено более 293 армянских солдат; трое мирных жителей были убиты; и 20 солдат были взяты в плен. Официальные отчеты содержали достоверные доказательства того, что азербайджанские войска совершали военные преступления. Хотя активные боевые действия продолжались два дня, последующее прекращение огня регулярно нарушалось.

Также отмечается, что благодаря своему значительному большинству, полученному на свободных и честных выборах, партия "Гражданский договор" контролировала процесс принятия решений в парламенте после досрочных выборов в июне 2021 года. Хотя премьер-министр РА Никол Пашинян пообещал ослабить влияние бизнеса на политику, два состоятельных бизнесмена прошли в парламент по его партийному списку. Некоторые оппозиционные парламентарии также поддерживают тесные связи с бизнесменами.

В докладе отмечается, что отношения между политиками, государственными служащими и бизнесменами исторически влияли на политику и способствовали выборочному применению закона. "Высокопоставленные правительственные чиновники редко подвергаются расследованию, несмотря на очевидные доказательства ненадлежащего использования своего служебного положения. Хотя правительство пыталось расследовать прошлые правонарушения и укрепить антикоррупционные механизмы после революции, этим мерам серьезно помешали проблемы безопасности после войны 2020 года.

Хотя власти инициировали громкие расследования коррупции, никаких обвинений выдвинуто не было. В августе 2022 года прокуратура возбудила судебные иски о возврате украденных активов у предположительно коррумпированных бывших чиновников дореволюционного режима. В ноябре выборы Мнацакана Мартиросяна судьей Антикоррупционного суда вызвали споры, поскольку несколько его решений по политически мотивированным делам были отменены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ)", - констатировали в FH.

Также сообщается, что в 2021 году власти ввели несколько новых ограничений свободы СМИ, в том числе ограничение свободного передвижения журналистов в парламенте и в некоторых частях Сюникской области. В июле того же года парламент ввел уголовную ответственность за нанесение серьезных оскорблений (клевету) в адрес должностных лиц и общественных деятелей. После значительного протеста журналистских ассоциаций и правозащитных организаций, выразивших опасения, что законом можно легко злоупотреблять, в июле 2022 года закон был исключен из уголовного кодекса.

Комитет по защите свободы слова (CPFE) зафиксировал, что 15 журналистов подверглись физическому насилию в период с января по сентябрь 2022 года. Также отмечается, что хотя Конституция защищает академическую свободу, административные процессы и процессы аккредитации остаются открытыми для политического влияния. "В марте 2021 года парламент издал распоряжение, позволяющее правительству назначать большинство членов попечительских советов трех ведущих государственных университетов страны, что позволяет властям осуществлять больший контроль над ключевыми решениями университетов, включая выборы ректоров университетов", - добавили в Организации. Также сообщает о нарушениях, допускаемых властями при реализации гражданами права на свободу выражения и мирных акций, констатируется воздействие власти на Судебную власть и т.д.

Freedom in the World - это ежегодный глобальный отчет о политических правах и гражданских свободах, состоящий из числовых рейтингов и описательных текстов для каждой страны и избранной группы территорий. Издание 2023 года охватывает события в 195 странах и 15 территориях с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Нагорный Карабах не рассматривался в отчете. В рейтинге 100 баллов получают самые свободные страны, 1 - самые несвободные.