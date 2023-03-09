Четверг, 9 Марта 2023 14:32

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в рамках визита в Каир провел ряд двусторонних встреч.

Так, согласно МИД РА, 8 марта состоялась встреча Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

Собеседники с удовлетворением отметили, что армяно-ливанские отношения основаны на общей истории, многовековой дружбе и культурных общностях, подчеркнув также вклад армянской общины в общественно-политическую жизнь Ливана. Отмечено, что и в современный период отношения между двумя государствами также характеризуются взаимовыгодным сотрудничеством в двустороннем и многостороннем форматах.

Министры иностранных дел выразили готовность продолжить совместные усилия в направлении реализации новых инициатив в сфере образования, науки, культуры и других сферах.

На встрече также затрагивались вопросы региональной безопасности и стабильности.

В контексте ситуации с безопасностью на Южном Кавказе и существующих вызовов Мирзоян счел неприемлемыми спекуляции Азербайджана на религиозном факторе, а также безосновательные попытки нарушить традиционно теплые отношения между Арменией, армянским народом и арабским миром.

Касаясь гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость выполнения решения Международного суда ООН от 22 февраля о применении неотложных мер против Азербайджана.

В тот же день Мирзоян встретился с заместителем премьер-министра Иорданского Хашимитского Королевства, министром иностранных дел и диаспоры Айманом Аль- Сафади.

Главы МИД обсудили вопросы армяно-иорданской двусторонней повестки дня, обменялись мнениями о перспективах развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Арарат Мирзоян и Айман Ас-Сафади обсудили возможности расширения политического диалога, сделав акцент на взаимных визитах на высоком уровне и активном взаимодействии на международных площадках.

Касаясь вопросов региональной и международной безопасности, министр иностранных дел РА представил своему иорданскому коллеге усилия армянской стороны в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, установления мира и стабильности в регионе. Обе стороны подчеркнули важность урегулирования существующих конфликтов исключительно путем переговоров и диалога.

В контексте ситуации с безопасностью на Южном Кавказе и существующих вызовов Мирзоян счел неприемлемыми спекуляции Азербайджана на религиозном факторе, а также безосновательные попытки нарушить традиционно теплые отношения между Арменией, армянским народом и арабским миром.

Касаясь блокирования Азербайджаном Бердзорского коридора, Мирзоян подчеркнул важность урегулирования гуманитарной ситуации в Нагорном

Карабахе и разблокировки коридора в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Мирзоян также провел встречу с Верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом Мухаммадом Аль-Тайибом. На повестке встречи были вопросы двусторонней повестки.

С обеих сторон была указана важность осуществления совместных инициатив в направлении презентации богатого религиозного и историко-культурного наследия.

Министр иностранных дел РА и Верховный имам Аль-Азхар подчеркнули недопустимость проявлений нетерпимости и дискриминации по национальному и религиозному признаку, подчеркнули усилия, направленные на борьбу с экстремизмом и разжиганием ненависти.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе.