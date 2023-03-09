Четверг, 9 Марта 2023 13:21

АрмИнфо. Сопредседатель Армянской фракции, конгрессмен Фрэнк Паллоне-младший распространяет для своих коллег письмо c призывом подписать, в котором излагаются ключевые приоритеты Конгресса для Армении и Арцаха.

Как сообщает Армянская Ассамблея Америки, в письме, которое должно быть направлено председателю подкомитета по ассигнованиям иностранных операций Палаты представителей Марио Диас-Баларту и члену рейтинга Барбаре Ли содержится призыв выделить 100 миллионов долларов помощи Армении и 50 миллионов долларов помощи Арцаху, 2 миллиона долларов на разминирование, а также обеспечить соблюдение статьи 907 Закона о поддержке свободы и освобождение армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц, которые должны были быть освобождены в соответствии с условиями трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года.

Ссылаясь на "бесчеловечную" и незаконную блокаду Бердзорского (Лачинского) коридора Азербайджаном, которая продолжается уже третий месяц, в письме подчеркивается, что армянский народ региона находится "на грани гуманитарного кризиса", который "угрожает долгосрочными последствиями для безопасности региона".

В то время как армянский народ все еще пытается оправиться от "тяжелых лишений, вызванных смертоносной 44-дневной войной", которую Азербайджан при полной и открытой поддержке Турции вел в Арцахе в сентябре 2020 года, в письме подчеркивается, что эти продолжающиеся "жестокие действия" по блокированию коридора и отказу в доступе к лечению, продуктам питания и товарам первой необходимости создали "непреодолимые потребности", и поэтому "помощь, оказываемая на сегодняшний день правительством США, совершенно недостаточна".

В целях укрепления безопасности Армении и отстаивания демократии в регионе в письме также содержится призыв помочь Армении "защитить свой суверенитет" перед лицом постоянной "азербайджанской экспансии и авторитаризма".

Прекращение военной помощи Азербайджану является еще одним моментом, подчеркнутым в письме, в котором говорится, что "совершенно ясно, что продолжающийся отказ от статьи 907 Закона о поддержке свободы на фоне неослабевающей политики агрессии Азербайджана поощряет эту насильственную модель поведения".

Напомнив, что Азербайджан начал агрессию в отношении Арцаха осенью 2020 года после получения 100 млн долларов помощи от США, в письме говорится, что "привлечение Азербайджана к ответственности давно назрело и должен начаться с того, что Конгресс побудит администрацию полностью обеспечить соблюдение статьи 907, ограничит полномочия администрации по отмене этого закона и введет в действие законодательные запреты на любую новую или ожидаемую военную помощь США или помощь в сфере безопасности Азербайджану".

Несмотря на согласие с условиями трехстороннего заявления, Азербайджан продолжает удерживать более 130 армянских военнопленных, заложников и задержанных лиц, и в письме содержится призыв к их немедленному возвращению.