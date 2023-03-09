Четверг, 9 Марта 2023 12:30

АрмИнфо. И появление "Силы народа", и законопроект об иноагентах, и оппозиционные протесты против него - отражение двух системных проблем сегодняшней Грузии. Подобного мнения придерживается ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

Эксперт констатировал, что в международный женский день протесты в Грузии оказались в фокусе медийного внимания. Он добавил, что многие СМИ, честно скажем, открыли для себя грузинскую турбулентность.

"Снова оказалась востребованной универсальная объяснительная "палочка-выручалочка" в виде <цветных революций" и "майданных технологий". Что же происходит в этой кавказской республике", - вопрошал российский политолог.

В этом ключе он констатировал, что триггером протестов стало принятие в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Маркедонов обратил внимание, что его инициатором стало объединение "Сила народа", относительно новое явление грузинской политики, которое возникло в начале августа 2022 года после того, как несколько депутатов из провластного большинства покинуло правящую партию.

"При этом, по сути, "Сила" была (и остается) младшим партнером правящей "Грузинской мечты". Ее лидеры в качестве ключевой идеи продвигают мысль о том, что их страну втягивают в геополитическое противостояние Запада и России.

Однако и появление "Силы народа", и законопроект об иноагентах, и оппозиционные протесты против него - отражение двух системных проблем сегодняшней Грузии.

И геополитика здесь, скорее, надстройка, а не фундамент. Начиная с 2011 года грузинская внутриполитическая борьба - это противостояние двух фигур - Михаила Саакашвили и Бидзина Иванишвили. Эту биполярность пытаются время от времени нарушить и оспорить, но пока что получается плохо. Связка Саакашвили - Украина "украинизирует" (извините за тавтологию) грузинскую политику. И на внутреннем, и на внешнем контуре", - считает эксперт.

По его словам, СВО на Украине не открыла "украинизации" в Грузии, она вывела ее на международный уровень. При этом политолог убежден, что правящая партия не хочет победы оппозиции, а сторонники экс-президента в "пакете" с санацией в отношении команды Иванишвили предлагают и радикализацию внешней политики в части ужесточения риторики и практических действий в отношении Москвы.

"Для США такой геополитический разворот был бы благом, а для РФ - новой "головной болью", тогда как прагматизация курса Тбилиси - выгодой. Особенно на фоне нынешних внешнеполитических поисков соседней Армении.

Добавим к этому негибкость Запада, который, несмотря на явные достижения Грузии (особо выделявшихся на фоне украинских и молдавских провалов в деле экономических реформ и борьбы с коррупцией) не дает ей путевку в НАТО, отказывает в кандидатском статусе для приема в ЕС. Более того, третирует за невнятную позицию неготовность встать в стройные ряды борцов с российским "империализмом". Как следствие, жесткая реакция правящей партии. И стремление отстоять национальные интересы страны так, как ее руководство, рядовые члены и симпатизанты понимают", - отметил он.

"Паки и паки. Антизападная риторика властей и их партнеров - не про их отказ от Абхазии, Южной Осетии, евро-атлантического выбора и дружбу с Москвой во веки веков. Она про отстраивание от крайностей конфронтации между Западом и Востоком, про попытку найти"спокойную гавань> в море мировой турбулентности. Возможно, из этого вырастет и какая-то нормализация отношений с Россией, хотя геополитические оппоненты Москвы будут делать все, чтобы этого не произошло", - убеждён Маркедонов.

Вместе с тем политолог обратил внимание, что грузинское общество легко возбудимо, подвижно, склонно к турбулентности. "Сама независимость Грузии выросла из протестов (9 апреля 2023 года будет отмечаться 34-летняя годовщина трагических событий в Тбилиси). Недовольство властями есть, и не только из-за иноагентских инициатив. Однако грузинское общество боится "бывших". Почти также, как общество армянское. С ними ассоциируются авантюры и поражения. Что перевесит в этом выборе? Ответ узнаем уже в ближайшие дни. Заметим также, что в ходе предыдущих протестных волн (2019-2021 гг.) властям удалось устоять", - подытожил эксперт.