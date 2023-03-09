Четверг, 9 Марта 2023 12:13

АрмИнфо.Помимо того, что Азербайджан продолжает не выполнять юридически обязывающие решения Международного суда ООН о разблокировании Лачинского коридора, так еще и идет на новое обострение. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 9 марта на заседании кабмина.

Премьер напомнил, что в условиях трехмесячной блокады Лачинского (Бердзорского) коридора, 5 марта Азеербайджан пошел на новую эскалацию - в результате террористических действий азербайджанской стороны погибли 3 сотрудников правоохранительных органов НКР. Подразделение ВС Азербайджана устроило засаду на полицейский УАЗ, который направлялся из Степанакерта в сторону сел Хин Шен и Мец Шен, указал он.

<1 марта в штабе РМК в состоялась встреча представителей правительства Азербайджана и властей Нагорного Карабаха. Через несколько дней после данной встречи произошел вышеуказанный теракт, который иначе, как терактом, и не назовешь>, - отметил премьер.

Глава армянского правительства обратил внимание на то, что погибшие во время диверсии полицейские родились в Нагорном Карабахе,подчеркнув, что в феврале 2023 года в Мюнхене президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о международной договоренности обсудить с представителями армян Нагорного Карабаха вопросы их прав и безопасности. <Президент Азербайджана особо подчеркнул, что готов вести данные обсуждения только с армянами, которые родились и выросли в НКР>, - сказал премьер.

Данный теракт, как считает Пашинян преследует ряд целей. Во-первых, срыв дальнейших переговоров и создание необходимого фона для новых военных провокаций. При этом МИД Арцаха накануне выступил, по оценке премьера, с крайне важным заявлением, в котором выразил готовность продолжить разговор с Баку. Пашинян призывает сформировать международный механизм, гарантирующий непрерывность <разговора Баку-Степанакерт>.

Терактом 5 марта Азербайджан пытался создать ложные доказательства якобы поставок оружия и боеприпасов из Армении в Нагорный Карабах. Это особо важно в свете того, что Международный суд ООН отклонил безосновательные обвинения Баку в адрес Армении <о минировании>, отметил Пашинян.

Именно поэтому, как считает премьер, Баку хотел представить инцидент 5 марта как <доказательство> перевозки оружия из Армении. Но этого сделать не удалось по двум причинам. <Во-первых, машина направлялась из Степанакерта, а не в Степанакерт. Во- вторых, движение машины и нападение ВС Азербайджана было отслежено с помощью камер видеонаблюдения МВД Нагорного Карабаха. Судя по кадрам, очевидно, что ничего другого, кроме документов и табельного оружия, в машине не было>, - сказал Пашинян.

Своими действиями Баку пытался также отвлечь внимание от <невыполнения> Баку юридически обвязывающего решения Международного суда ООН. Тем временем, международный суд обязал Азербайджан <принять все имеющиеся в его распоряжении меры>, чтобы обеспечить беспрепятственное движение по коридору в обоих направлениях.

Вместо того, чтобы выполнить решение Суда, Баку идет на новые провокации, чтобы обострить ситуацию в Нагорном Карабахе. Это лишь подтверждает необходимость направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по сбору фактов для предотвращения новой провокации Баку и реализации его намерений этнической чистки в НКР.

Тем не менее, подчеркнул Никол Пашинян, Ереван подтверждает свою приверженность повестке мира в регионе.

Напомним, что в принятые Судом решения или вынесенные постановления по какому-либо делу являются обязательными к исполнению для государств, участвующих в споре (Глава XIV, ст. 94.1 Устава ООН); они окончательны и не подлежат обжалованию (статья 60 Статута). В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может решить о принятии мер для приведения решения в исполнение (Глава XIV, ст. 94.2 Устава).