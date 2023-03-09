Четверг, 9 Марта 2023 12:10

АрмИнфо.Защитник прав человека Республики Арцах опубликовал отчет о террористическом акте, совершённом диверсионной группой вооруженных сил Азербайджана 5 марта 2023 года.

В докладе обобщены факты, собранные учреждением ЗПЧ Республики Арцах о террористическом акте, полученные в результате проведённых работ по сбору информации из компетентных органов и открытых источников.

Согласно собранным фактам, заранее спланированный теракт произошел 5 марта около 10:00 утра. Полицейская машина двинулась из Степанакерта примерно в 09:30 утра, а до этого была припаркована перед административным зданием полиции МВД Республики Арцах. Экипаж машины состоял из 4 полицейских: подполковник Армен Майорович Бабаян, майор Давид Валерьевич Даниелян, лейтенант Арарат Тельманович Гаспарян и лейтенант Давид Ашотович Овсепян.

Из собранных фактов ясно видно, что машина движется из Степанакерта, следовательно, утверждения азербайджанской стороны о том, что армянская сторона якобы перевозила оружие и боеприпасы из Республики Армения в Арцах, являются необоснованными и ложными. В машине арцахских полицейских, ехавших из Степанакерта, были только служебные документы и табельное оружие.

Спустя примерно 30-40 минут езды экипаж автомобиля заметил, что на проезжей части дороги выложены камни, мешающие движению. Машина остановилась. Из-за камней вышли пятеро вооружённых автоматами членов азербайджанской диверсионной группы в военной форме и в масках, направив дуло своих автоматов на машину.

Водитель автомобиля попытался повернуть автомобиль назад, однако в тот же момент указанные 5 членов азербайджанской диверсионной группы спереди, а также еще 10 членов диверсионной группы, устроившей засаду на правом и левом участках дороги, начали обстреливать автомобиль. Стрельба продолжалась около 10 минут. Внешний осмотр автомобиля чётко показывает, что в направлении автомобиля со стороны азербайджанской диверсионной группой были выпущены сотни пуль.

После прекращения огня трое членов азербайджанской диверсионной группы подошли к машине, предположительно осмотрели машину, произведя контрольные выстрелы в направлении водителя и сидящего рядом с ним пассажира. Однако, по свидетельству спасшегося полицейского, азербайджанцы не открыли дверь заднего салона автомобиля, предположительно не заметив, что там тоже есть пассажиры.

Затем члены азербайджанской диверсионной группы начали покидать место преступления и отступать к своим вооруженным опорным пунктам, расположенным на противоположной высоте.

В результате ответного огня, открытого армянской стороной во время отступления азербайджанцев, среди членов азербайджанской диверсионной группы были жертвы и раненые.

Примерно через 30-40 минут после теракта на место прибыли представители российского миротворческого контингента (РМК). После их вмешательства огонь прекратился. После вмешательства российской стороны азербайджанская сторона продолжала отступать, забрав с собой тела погибших и раненых членов азербайджанской диверсионной группы.

Российские миротворцы на месте оказали А.Гаспаряну и Д.Овсепяну первую медицинскую помощь и доставили их в больницу.

Подполковник Армен Бабаян и майор Давид Даниелян погибли на месте, а лейтенант Арарат Гаспарян скончался на пути в больницу. Лейтенант Давид Овсепян получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре. Он был прооперирован и сейчас находится в отделении реанимации под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Доклад подготовлен в открытом и закрытом варианте на армянском и английском языках. Он был направлен в международные организации и правозащитные структуры. Доклад доступен на официальном сайте Омбудсмена Республики Арцах по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/ru/document/1000 .