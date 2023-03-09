Четверг, 9 Марта 2023 12:07

АрмИнфо. "Исламская Республика Иран призывает все государства действовать разумно в отношении фальшивого израильского режима и не позволять сионистам ступить на Кавказ". Об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил на совместной пресс- конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в рамках визита в Турцию.

"Сегодня у нас были переговоры о важности развития экономических и торговых отношений", - сказал Амир-Абдоллахян, добавив, что в последние годы объем торговли Иран-Турция увеличился благодаря воле лидеров двух стран.

"Одной из наших главных забот являются экологические и водные вопросы, и мы согласны с важностью постоянного доступа Ирана и жителей западных регионов страны к реке Аракс", - также отметил он.

При этом иранский дипломат подчеркнул, что когда речь идет о региональных транспортных коридорах, включая коридоры между Ираном и Турцией, Тегеран делает упор на региональное партнерство, а не на региональную конкуренцию.

Касаясь сотрудничества высокого уровня в области безопасности между Ираном и Турцией в вопросе борьбы с терроризмом, Амир-Абдоллахян отметил, что Тегеран рассматривает безопасность Турции как собственную безопасность.

Амир-Абдоллахян также подтвердил позицию Тегерана в отношении присутствия сионистов в кавказском регионе, заявив: <Мы рассматриваем присутствие сионистов в регионе как серьезную угрозу миру и стабильности в регионе>.

Ссылаясь на недавнее соглашение, достигнутое между Анкарой и Багдадом, он сказал, что Иран приветствует участие в любой четырехсторонней встрече Ирана, России, Турции и Сирии.

"Мы также достигли консенсуса по проведению трехсторонней встречи между Ираном, Турцией и Азербайджанской Республикой", - добавил он.

Чавушоглу, со своей стороны, заявил, что его иранский коллега Амир-Абдоллахян хочет присоединиться к переговорам между Турцией, Сирией и Россией, и Турция с радостью согласилась.

"В любом случае, Астана - единственный сохранившийся формат (для обращения) к Сирии. Сейчас мы планируем встречу четырех министров иностранных дел", - добавил Чавушоглу.

"Россия предложила провести у себя предварительную встречу по подготовке этой четырехсторонней встречи. Эта встреча пройдет на уровне заместителей министров на следующей неделе в Москве", - подытожил турецкий министр.