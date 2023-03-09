Четверг, 9 Марта 2023 12:04

АрмИнфо.В МИД Армении назвали дезинформацией, утверждения Азербайджана о переброске вооружения в Арцах.

Так, в заявлении МИД РА, в частности, говорится: "7 марта оборонное ведомство Азербайджана распространило очередное сообщение, преследующее цель ввести в заблуждение международное сообщество, о том, что якобы в тот же день колонна военной техники ВС Республики Армения в сопровождении российских миротворцев проехало по дороге Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор и якобы по той же дороге осуществлялась перевозка личного состава ВС Армении.

Официально подчеркиваем, что данная информация является полностью ложной, не имеет и не может иметь под собой никакой фактической основы и не соответствует действительности".

Вместе с тем, в армянском внешнеполитического ведомстве выразили убеждение, что таким "шумным разоблачением" Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества: от террористического акта, совершенного вооруженными силами Азербайджана 5 марта, в результате которого жертвами стали три сотрудника паспортно-визового отдела полиции МВД Нагорного Карабаха, один сотрудник был ранен; от факта не выполнения имеющего обязательную юридическую силу решения Международного суда ООН по вопросу блокады Бердзорского (Лачинского) коридора, а также от самой блокады, которая продолжается вопреки указанному решению; от невыполнения взятых на себя международных обязательств по Бердзорскому коридору, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

"Для того чтобы отвлечь внимание международного сообщества от данных очевидных фактов, Азербайджан ведет политику дезинформирования и роста напряженности, пытаясь создать ложную информационную основу для новой агрессии не только в отношении Нагорного Карабаха, но и Республики Армения. При этом, Азербайджан для "оправдания" данной политики продолжает охарактеризовывать Армению как крайне пророссийскую на Западе, а в России - как крайне прозападную.

Армения неоднократно заявляла, что по Бердзорскому коридору как до его блокады, так и после 12 декабря 2022 года не перевозились ни боеприпасы, ни товары военного назначения. Более того, мы подтверждаем, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Предложение направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов для проверки достоверности данной информации неоднократно отвергалось высшим руководством самого Азербайджана", - отметил он.

В заключении в МИД Армении подтвердили стремление Армении к достижению мира в регионе, еще раз подчеркиваем необходимость немедленно направить международную миссию по установлению фактов в Нагорный Карабах и Бердзорский коридор для предотвращения развязывания Азербайджаном новой агрессии и явной подготовки Азербайджана к тому, чтобы подвергнуть народ Нагорного Карабаха этническим чисткам и геноциду.

Добавим, что ранее с опровержением данной информации Азербайджана выступил и Минобороны Армении, напомним, что РА не проводит ротацию войск в НКР.