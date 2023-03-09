Четверг, 9 Марта 2023 12:03

АрмИнфо. Вашингтон не видит другого пути вперед, кроме тесного сотрудничества со сторонами, с лидерами как Армении, так и Азербайджана, для установления прочного и сбалансированного мира. Об этом в интервью Азатутюн ТВ заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно.

Боно в воскресенье посетил Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего в понедельник прибыл в Ереван, где провел встречу с премьер- министром Армении Николом Пашиняном.

Касаясь недавнего инцидента в Нагорном Карабахе, в котором погибли трое армянских полицейских и двое азербайджанских военнослужащих, Боно сказал: "Я прибыл в Баку в воскресенье вечером. А когда я вышел из самолета, меня встретили очень тревожной новостью о трагедии, которая произошла в Нагорном Карабахе. Но для меня это только усилило важность моей миссии, необходимость положить конец этому конфликту".

По словам дипломата, роль США в нынешнем армяно-азербайджанском процессе заключается не в том, чтобы быть посредником. "Мы здесь не для того, чтобы навязывать формулировки, навязывать условия какой-либо из сторон. Мы пытаемся способствовать миру. Я имею в виду, что мы хотим, чтобы стороны сами разрабатывали формулировки, условия, принимали их вместе. Они должны решить это между собой, потому что любой долгосрочный, устойчивый и сбалансированный мир должен исходить от самих сторон. Это не может исходить от третьей стороны, извне", - отметил Боно.

Что касается вопроса безопасности и прав армян Нагорного Карабаха и механизма их обеспечения, американский представитель отметил: "Мы считаем, что это очень важно. Я не отрицаю этого. Чтобы иметь мирное соглашение, которое будет устойчивым, прочным и сбалансированным, оно должно включать Нагорный Карабах. И мы полны решимости довести это до конца. Мы признаем важность этого".

Боно отметил, что вопрос Нагорного Карабаха станет частью мирного

процесса. "Думаю, обе стороны признали это. Но, как я уже говорил

ранее, мы здесь не для того, чтобы навязывать условия для какого-либо

соглашения или договоренности. Это важно для сторон. И мы будем

работать с обеими сторонами. Отмечу, что президент Алиев заявил в Мюнхене, что назначит кого-то для взаимодействия с представителями Карабаха. Полагаю, это уже произошло на прошлой неделе. И в обсуждениях, которые у меня были с ним, он указал на то, что готов продолжать эти дискуссии. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на возможность работы со сторонами в этом направлении. Но это будет непросто. Это потребует много тяжелой работы и приверженности со всех сторон", - отметил американский дипломат.

Отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон работать с Москвой по вопросу Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской нормализации, Луис Боно подчеркнул, что в Вашингтоне готовы работать "с любыми и всеми сторонами, которые привержены продвижению этого процесса". "На самом деле, я связывался со своим российским коллегой по Минской группе. Я не буду делать каких-либо комментариев по этому вопросу. Мы здесь не для того, чтобы критиковать стороны. Мы здесь не для того, чтобы решать какие-либо другие геополитические вопросы. Я здесь для того, чтобы помочь Армении и Азербайджану найти решение этого конфликта. Нам нужно довести это до конца. Вот почему я здесь", - заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе.

На вопрос, готов ли он встретиться со своим российским визави, спецпредставителем главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Ереваном и Баку Игорем Ховаевым, Луис Боно ответил так: "Я готов встретиться с любым, кто готов работать со мной, с Соединенными Штатами в продвижении этого процесса. Как я уже сказал, у нас в регионе нет более широкой повестки дня. Это только для содействия миру. Этот конфликт слишком затянулся. Слишком много людей пострадало. Слишком много людей погибло. Это должно закончиться".

Что касается вопроса Бердзорского (Лачинского) коридора, Боно напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен ясно дал понять в Мюнхене, когда он встречался с обеими сторонами, а также заявил об этом публично, что коридор должен быть свободным и открытым для коммерческого и частного транспорта. Он подчеркнул, что США будут продолжать настаивать на этом.

Одновременно, Боно отверг идею санкций против Азербайджана в связи с данной ситуацией. "Сейчас не время для санкций. Я здесь, чтобы работать с обеими сторонами, вести их к миру. Санкции были бы контрпродуктивными. На данный момент это даже не рассматривается", - подчеркнул он.

По словам американского дипломата, после переговоров в Баку и Ереване он отправится в Вашингтон с пониманием того, что перспективы для мира в регионе есть. "Но это будет непросто. Это потребует обязательств с обеих сторон. Это потребует от обеих сторон доверия друг к другу, доверия в отношении того, что они выполнят свои обязательства и что они привержены делу мира. Это то, над чем мы работаем. Это не будет легким процессом. Но я полон уверенности. Иначе меня бы здесь не было", - резюмировал Луис Боно.