Четверг, 9 Марта 2023 11:59

АрмИнфо. Роль миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана заключается в поддержке мирного процесса. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в интервью агентству АПА.

"Мы проинформировали власти Азербайджана о миссии в Армении. Мы вели себя открыто с азербайджанскими властями. Мы не достигли соглашения с властями Азербайджана, потому что это на территории Армении. Но мы были полностью прозрачны в отношении того, что мы делаем, какова цель, в чем заключается деятельность этой миссии. Мы видим цель миссии как в создании доверия в армянских общинах в плане ситуации на армяно-азербайджанской границе и вдоль международных границ, так и в содействии мирному процессу, что является очень важным элементом.

Потому что, на наш взгляд, роль миссии заключается в поддержке мирного процесса, и, конечно же, она не является альтернативой, заменой. На наш взгляд, это должно сыграть роль катализатора мирного процесса, а также должно помочь армянской стороне, которая чувствует себя несколько неуверенно, более активно включиться в мирный процесс и добиться хороших результатов. Вот к чему мы стремимся в связи с этой миссией", - заявил Клаар.

Касаясь переговорного процесса в Брюсселе, спецпредставитель ЕС отметил, для них никогда не было "брюссельского процесса против другого процесса".

"Проще говоря, мы хотим оказать поддержку миру между Арменией и Азербайджаном. И наша позиция в этом плане всегда заключалась в том, что кто бы ни был внешним актором, если они хотят его поддержать и заинтересованы в этом, мы будем рады работать с ними и координировать с ними этот процесс. В этом смысле мы никогда не хотели никакого конкурентного процесса. Потому что это просто не наша цель", - отметил он.

По словам Клаара, цель состоит в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану преодолеть последствия конфликта. Действительно, продолжил он, встреч в Брюсселе не было какое-то время. "Подход президента Совета ЕС Шарля Мишеля заключается в том, что возвращение двух лидеров в Брюссель, несомненно, будет иметь важное значение. Потому что речь идет не только о Брюсселе - на протяжении последних нескольких месяцев лидеры Армении и Азербайджана не провели ни одной встречи. Мы считаем, что для них действительно важно регулярно встречаться и работать над сутью важных вопросов. Что мы и видим в Брюсселе. Так что в этом смысле президент Мишель очень хочет чтобы лидеры снова приехали в Брюссель. Несколько недель назад он встречался с лидерами в Мюнхене. Я нахожусь в Баку и на прошлой неделе был в Ереване по поводу этих встреч. Теперь мы ждем, что лидеры Армении и Азербайджана в самое ближайшее время снова встретятся в Брюсселе", - сказал европейский посредник.

Касаясь позиции ЕС по части предложения Баку установит КПП на дороге Горис- Степанкерт, Клаар выразил убеждение, что идея обеспечения прозрачности в плане того, что перевозится по Бердзорскому (Лачинской) коридору, совершенно правомерна. "Потому что мы не хотим, чтобы по Лачинской дороге перевозили грузы, повышающие напряженность, и чтобы она использовалась в каких-либо военных или незаконных целях. Прозрачность абсолютно правомерна. На мой взгляд, пути и средства достижения этой прозрачности - тема обсуждений и переговоров. Думаю, что есть несколько способов сделать это",- сказал он, как вариант назвав установку дополнительное оборудование на блокпосту, чтобы русские могли лучше контролировать перевозки в этом районе.

"Полагаю, в Армении бытует мнение, что это (Лачин и Зангезур - ред.) два отдельных вопроса. Одним из них является Лачинский коридор, который отражен в одном из пунктов Заявления, принятого в ноябре 2020 года, в то же время есть и вопрос связи между Азербайджаном и Нахиджеваном, который отражен в другом пункте Заявления 2020 года. Так что в заявлении они упоминаются в разных пунктах и подход разный. Но, в конце концов, этот вопрос является предметом переговоров и обсуждений. Конечно, наше мнение таково, что наличие прозрачности действительно законно, и в то же время для людей, для армян Карабаха важно, чтобы у них было ощущение возможности безопасного передвижения. Какими бы ни были факты о ввозимых сегодня грузах, они точно не на том уровне, что в ноябре 2022 года, и мы считаем, что нам следует вернуться к тому, что мы делали до протестующих", - сказал он.

На уточнение, контактирует ли ЕС с Москвой, Клаар отметил что связь есть, но ее точно нельзя назвать "близким контактом". В этом ключе он напомнил о телефонном разговоре с заместителем министра ИД РФ Галузиным. "Я также встречался со спецпредставителем России Игорем Ховаевым, даже был в Москве в сентябре 2022 года, проводил обсуждения по этому поводу. То есть контакты есть, не очень тесные, нечастые и неплотные, но они есть. У меня есть их номера, а у них мои (смеется). Еще раз подчеркиваю, что для нас это не какая-то геополитическая игра, это связано с желанием помочь двум странам, и это находится в центре нашего внимания. Считаю, что вместо того, чтобы сильно беспокоиться по поводу участия ЕС, и Россия должна также сосредоточиться на этом", - заверил Клаар.

Он также затруднился ответить, чем обусловлена обеспокоенность России

в связи с европейским присутствием в регионе. "Мы, демонстрируя все

наши усилия, старались подчеркнуть россиянам, что для ЕС это не

какая-то геополитическая игра. Как любит говорить госпожа Захарова.

Для ЕС это означает помощь нашим соседям Армении и Азербайджану в преодолении наследия конфликта. Это наш единственный интерес. Южный Кавказ находится по соседству с ЕС, и мир, стабильность и процветание в этом регионе в наших интересах. Потому что, чем лучше наши соседи, тем лучше мы, все так просто. Я был бы рад, если и в Москве поняли, что если у нас на самом деле одна цель, то мы можем дополнять усилия друг друга, а не рассматривать это как некую конкуренцию, что не входит в перспективы ЕС", - резюмировал он