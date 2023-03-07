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АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.
Как передает пресс-служба МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями касаемо вопросов региональной безопасности. Стороны затронули процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Обсудив гуманитарную ситуацию, возникшую в Арцахе в результате блокады азербайджанской стороной Лачинского коридора (дороги Горис- Степанакерт), Ваге Геворгян подчеркнул, что Азербайджан умышленно не выполняет требования Международного суда ООН о деблокаде коридора.
Кроме этого замминистра представил Луису Боно детали диверсионного нападения ВС Азербайджана на правоохранителей Нагорного Карабаха.
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|Группа компаний Team стала новым владельцем Ереванской <исторической> гостиницы "Гранд Отель Ереван"
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|Завершено предварительное следствие в отношении экспертов медицинской комиссии, выдавших ложное заключение по делу Артура Саркисяна
|Уволены сразу три заместителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов
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