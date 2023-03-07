Вторник, 7 Марта 2023 21:49

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ (Франция) Бриса Рокфея.

Как сообщает пресс-служба, стороны обсудили процессы в регионе. В частности, Григорян представил гостю ситуацию, которая возникла вследствие блокады Азебайджаном Лачинского коридора и детали совершенного 5 марта диверсионного нападения на правоохранителей Арцаха со стороны азербайджанских ВС.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с разблокированием региональных экономических и транспортных коммуникаций, а также с делимитацией. Согласно источнику, на встрече присутствовала Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно­визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>.

Полицейские ехали на пересменку. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение.