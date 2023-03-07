Вторник, 7 Марта 2023 21:44

АрмИнфо.Мы все свидетели того печального положения, которое царит сегодня в Арцахе, а также на границе Армении. Сколько бы власти не пытались представить нам это как переговорный подход или политику, это не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам 7 марта третий президент Армении Серж Саргсян на полях мероприятия, приуроченного выходу в свет его книги <На передовой переговоров>.

<Власти, по их мнению, просто пытаются, жертвуя Арцахом, спасти Армению>, - подчеркнул Саргсян.

Экс-глава государства заметил, что не осведомлен о переговорном процессе касаемо мирного договора между Арменией и Азербайджаном, отметив в этой связи, что сегодняшнее руководство страны изо дня в день меняет свое мнение.

<Мы не счастливы от того, что они (власти) столь уступчивы и так нас унижают. Более того, мы чувствуем себя униженными из-за подобного беззубого переговорного процесса>, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос касаемо того, что экс-президент уступил в 2018 году Николу Пашиняну, чтобы не подписывать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020г, Саргсян заметил, что во время своего правления готов был дать решение карабахскому вопросу, не переходя красные линии.

<А тем, кто рассказывает подобные сказки, передайте, что они хорошие сказочники>, - заключил он.