Вторник, 7 Марта 2023 18:19

АрмИнфо.Министерство юстиции Армении в настоящее время работает над организацией тендера на строительство новой тюрьмы. В результате, планируется закрыть 4 тюрьмы, действующие в Ереване. Об этом было доложено премьер- министру Николу Пашиняну в ходе отчета деятельности Пенитенциарной службы Минюста РА.

Согласно отчету, за прошедший год в пенитенциарных учреждениях было проведено в два раза больше работ по благоустройству, чем за предыдущие пять лет вместе взятые - в 2022 году на 1 млрд 289 млн 959 тыс драмов, а за 2017-2021гг.. - на 545 млн 613 тыс драмов. Запланированный объем работ в даном направлении достигнет 2 млрд 52 млн драмов.

На совещании были обсуждены программы, связанные с внедрением новой модели оперативного отдела, предложен вариант создания оперативного отдела Центрального аппарата. Также были представлены программы, связанные с внедрением новой модели управления в исправительном учреждении <Армавир>. в результате планируется создать Департамент управления уставом.

В части оптимизации автотранспорта было доложено, что на балансе уголовно- исполнительной службы находится 82 автомобиля, из них 11 автомобилей переданы в Комитет по управлению государственным имуществом, в процессе передача 6 автомобилей. В 2022 г. приобретено 10 новых автомобилей специального назначения. Планируется закупить 16 электромобилей, списать еще 26 автомобилей, в результате чего ожидается экономия до 58 млн драмов в год.

Были представлены статистические данные о лицах, находящихся в местах лишения свободы. В частности, было отмечено, что в тюрьмах содержится в общей сложности 2265 заключенных и арестантов. В целом исправительные учреждения республики рассчитаны на 4491 человека, то есть проблем, связанных с загруженностью, на данный момент нет.

Отметим, что в октябре 2021 года правительство приняло решение о закрытии уголовно- исполнительных учреждений "Раздан" и <Кош". Представляя проект, тогдашний глава Минюста Карен Андреасян отметил, что это решение позволит сэкономить 1,2 миллиарда драмов в 2022 году. "Это - начало реформирования уголовно-исполнительной системы. В Армении всего 12 уголовно-исполнительных учреждений. В случае закрытия "Кош" и "Раздан", а также улучшения условий в остальных 10 УИУ, можно будет оптимизировать систему, решить вопросы прав человека и работников этой сферы", - сказал Андреасян. Согласно стратегии Минюста, планируется до 2023 года закрыть УИУ "Нубарашен" и УИУ "Больница для осужденных". Вместо них, власти намерены построить новую тюрьму на 1200 мест. А УИУ "Ереван-Контрон" перенести из здания Службы национальной безопасности на территорию УИУ "Эребуни"