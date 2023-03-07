Вторник, 7 Марта 2023 18:13

АрмИнфо.

Вопрос транспорта должен быть в центре повестки дня Организации Объединенных Наций как отдельное направление деятельности, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, выступая в понедельник на 5-й Конференции ООН по наименее развитым странам.

Вице-премьер подчеркнул, что пандемия повлияла на инвестиционные отношения между странами. «Пандемия и другие политические и экономические события затронули все государства и негативно сказались на международных связях, в том числе на транспорте», – сказал Гелдимырадов, призвав поставить вопрос транспорта в центр повестки дня ООН как отдельное направление.

Он напомнил, что Туркменистан инициировал первую глобальную конференцию по устойчивому транспорту и стоял у истоков ключевых резолюций Генеральной Ассамблеи по устойчивому транспорту, принятых в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

Ходжамырат Гелдимырадов также отметил роль наименее развитых стран в укреплении глобального транспортного сотрудничества.

«Экономические усилия Туркменистана сосредоточены на экономической интеграции», – сказал он, добавив, что страна сотрудничает со многими государствами мира на двусторонней основе. В этом контексте он обратил внимание на энергетические проекты, связывающие Туркменистан, Афганистан и Пакистан, которые создадут возможности для других стран региона получить доступ к надежным источникам энергии для удовлетворения своих потребностей.

Вице-премьер добавил, что нынешняя конференция окажет решающее влияние на выработку общих решений и действий по улучшению жизни населения наименее развитых стран.

5-я Конференция ООН по наименее развитым странам (НРС-5) проходит в Дохе, Катар, с 5 по 9 марта. Она призвана ускорить устойчивое развитие там, где международная помощь нужна больше всего, и использовать весь потенциал наименее развитых стран, помогая им продвигаться по пути к процветанию.

Участие в конференции принимают мировые лидеры, представители частного сектора и гражданского общества, парламентарии и молодежь. Ожидается, что будут объявлены конкретные инициативы и конкретные целевые результаты, касающиеся специфических для НРС задач.