Вторник, 7 Марта 2023 18:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на 8-ой улице Норка, частные дома 1-78 на 2-ом переулке улицы С.Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии”, частные дома 19-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Овсепяна и Давида Бека, здания школ NN57, 61, ясли-детского сада N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 11, 2/14 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 38-ая улица в кв. “Ахтанак”, 21-ый участок в кв. “Ахтанак”, частные дома 37-7а в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школы NN18, 161, жилые дома 24, 26, 26/1, 28, 30, 34, 36 на пр. Багратуняца, частные дома на улице С.Таронца, собственные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома в рядах Сари Тага 1-9, жилые дома 7, 9 на улице Агаяна, жилой дом 25 на улице Абовяна, жилой дом 62 на улице Теряна, жилой дом 7 на улице А.Манукяна, абоненты-жильцы улиц Айгестана 3, 4, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12/14 на улице Демирчяна, жилые дома 21, 23 на улице А.Аветисяна, 23, 25 на улице Гюльбенкяна, частные дома 5-24 на улице Сундукяна, частные дома 37/7, 39/8 на улице Ачаряна, жилые дома 60/1, 63, 63/1, 65, 66, 67 и частные дома 31-62/1 на улице Барбюса, жилой дом 1Б на улице Киевяна, жилой дом 6 на улице Севастополян, частные дома 18-20 на улице Сепуга;

11:00-17:00 жилой дом 10 на улице Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-12:00 частично квартал ‘Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Хоронк и Артимет;

12:30-13:30 село Араташен;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Норабац;

10:00-16:00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Ланджазат, Вардашен; частично села Аревшат и Дехдзут;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

11:00-13:00 частично улицы Севака, Момика в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично села Джрвеж и Ариндж;

10։00-14։00 общины Карашамб, Тегеник; садоводческие компании “Сапфир”, ‘Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, станции компаний “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-17:00 село Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), птицефабрика Гетамеча, ООО “Кракакет”, кварталы “Черемушка”, “Дпроц”, “Насосная станция-2”, садоводческая компания “Егорян”, ООО “СВ С Агро”, станция компаний “Виваселл-МТС”, ООО ‘Консарк”, квартал “Нор Артамет”, ООО “Роял Глас груп”;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкунк, Гагарин полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, семенной потребительский кооператив Гагарина, ЗАО “Гагарини артадракан база”, “ХКХ Агроспасаркум”, ООО “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16։00 села Цовазард, Лчап, Айриванк, Бердкунк, ЧП “Р.Саакян”, “О.Гаспарян”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция “П.Айрапетян” в Цовазарде; “Гаварини метагапаштпан каян”, станция компании “Юком”;

в Лорийской области:

11:00-14:00 площадки “Энергетик”, частично квартал “Димац” в городе Ванадзор; села Памбак, Караберд, земельный участок Кехфала;

11:00-17:00 села Дсех, Чкалов;

в Ширакской области:

11:00-16:00 квартал “Нор Тах” в городе Маралик; центральная часть села Мармашен в Ахурянском регионе;

11:00-15:00 улицы Шинарарнери, Сасунци Давида, М.Маштоца, шоссе Манташян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), газозаправочная станция и хлебные заводы в городе Артик;

11:00-16:00 квартал “Нор Таг” в городе Маралик; центральная часть села Мармашен в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

11:00-12:00 жилые дома 12, 13, 14, 15 на улице Гая в городе Сисиан;

12:30-13:30 жилые дома 1, 3 на улице Зорвара Андраника, жилые дома 4А, 72, 74 на улице Шаумяна в городе Сисиан;

14:00-15:00 жилой дом 5 на улице Зоравара Андраника в городе Сисиан;

11:00-16:00 частично село Агиту.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 7, 9 на улице Агаяна, жилой дом 25 на улице Абовяна, жилой дом 62 на улице Теряна, жилой дом 7 на улице А.Манукяна, абоненты-жильцы на улицах Айгестана 3, 4, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ряды Сари-Тага 13-19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 7-ой улице Норка, 202, 203, 205 на улице Норки Айгинер, 143/5, 202, 202/6 на улице Арменакяна в Норк Мараше; ООО “Силвер Глас”, “Басна”, здание территориальной социальной службы, частные дома, прилегающие к пр. Мясникяна, ясли-детский сад N121 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 159, 161, 163, 168 на улице Башинджагяна, 188, 192, 194, 196 на улице Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 4, 6 на переулке С.Таронца, жилой дом 41 на улице Манандяна, общежития N1/1, 1/2 в Неркин Шенгавите, частные дома на 9-ой улие Н.Шенгавита, частные дома на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частный дом 8/2 на 3-ем переулке Саркавага, 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице Канакера, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци;

11:00-17:00 частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы и на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы в селе Джрашен; частные дома 72-105 на 1-ой улице, 39-61 на 2-ой улице, частные дома садоводческой компании в селе Джрашен;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин; села Хоронк и Артимет;

в Араратской области:

11:00-14:30 частично село Овташат;

10:00-12:00 частично села Норабац и Саят-Нова;

12:00-14:00 частично села Бардзрашен и Ланджазат;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Джрвеж;

14:00-17:00 село Гетамеч; ЗАО “Ереван Джур”, ООО “Агро Дил Зинг”, квартал “Амараноцаин” в Птгни, садоводческая компания “Аги комбинат”, птицефабрика Гетамеча;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 частично город Мартуни; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16։00 частично квартал “Ацарат”, газозаправочная станция Ланджахбюра, хлебный завод Сарухана, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Гавар; села Сарухан, Гандзак, Цахкашен, Ланджахбюр, Гегаркуник, Кармир;

в Ширакской области:

10:00-15:00 село Спандарян в Артикском регионе;

10:00-16:00 частично улицы Месропа Маштоца, Ширакаци в городе Маралик Анийского региона;

11:00-16:00 частично улицы 11, 14 в селе Амасия Амасийского региона.