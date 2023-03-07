Вторник, 7 Марта 2023 16:53

АрмИнфо. Армения направит представителей правительства для осуществления краткосрочной наблюдательной миссии в составе ОБСЕ/БДИПЧ на внеочередных парламентских выборах в Республику Казахстан.

Так, согласно решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с 15-22 марта 2023 года в Казахстан (г. Астана) будут командированы помощник руководителя Аппарата главы кабмина РА Ашот Арушанян, третий секретарь Отдела сотрудничества с мониторинговыми органами Департамента по правам человека и гуманитарным вопросам аппарата министерства иностранных дел РА Тамара Овнанян и главный специалист Управления внешних связей ЦИК Армении Седанна Маргарян.

19 января с.г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и назначении внеочередных выборов на 19 марта. Токаев также досрочно прекратил полномочия маслихатов - местных представительных органов. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией. В своем заявлении президент республики сообщил, что принял это решение после консультаций с председателями палат парламента.

На основании конституционных поправок, принятых на референдуме в июне 2022 года, они пройдут по новым правилам. Прежде выборы в нижнюю палату Парламента проходили по пропорциональной системе, теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам. Также изменится количество депутатов: вместо 107 в новом созыве будут работать 98 парламентариев. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Также согласно принятым изменениям в избирательных бюллетенях появится графа "против всех", а барьер для прохождения партий в Мажилис снижен с 7% до 5%.

Президент считает, что такая система позволит защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровне, и послужит драйвером для развития гражданского общества. Предыдущие выборы в нижнюю палату Парламента Казахстана состоялись 10 января 2021 года.