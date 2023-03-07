Вторник, 7 Марта 2023 16:50

АрмИнфо. Конверс Банк досрочно завершил первичное размещение очередных драмовых и долларовых облигаций с объемами эмиссии в 3 млрд драмов и $10 млн. Об этом отмечается в сообщении Банка, в котором упоминается, что доходность по купону драмовых облигаций составляет 10,5%, долларовых - 3,75%, а периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода.

В ближайшее время облигации этих выпусков пройдут листинг на фондовой бирже АМХ-Армения, после чего будут обращаться на вторичном рынке.

В сообщении Конверс Банка, касательно его активности на рынке облигаций, отмечается, что в настоящее время на фондовой бирже обращаются облигации на сумму 5 млрд драмов и $10 млн. А с 2008 года Конверс Банком выпущено облигаций в трех валютах: драмах, долларах и евро, суммарный объем которых эквивалентен 41.6 млрд драмам.

В Банке отметили, что облигации считаются одним из лучших способов диверсифицировать сбережения, поскольку они приравнены к депозиту и застрахованы Фондом гарантирования вкладов, да и доход по облигациям не облагается налогом.

В планах Конверс Банка - в ближайшее время вывести на рынок новые выпуски облигаций, сохранив свои позиции среди лидеров банковской системы Армении.

С подробностями выпуска и размещения, проспектом эмиссии и окончательными условиями можно ознакомиться по ссылке https://conversebank.am/en/2022issue/.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2022г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 14.7 млрд драмов ($37.3 млн). По объему привлечений от размещения собственных облигаций Конверс Банк удерживает 4-ую позицию.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2023 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.