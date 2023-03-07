Вторник, 7 Марта 2023 15:58

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Брисом Рокфо обсудил сложную гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе вследствие блокады Лачинского коридора.

Как сообщает пресс-служба СБ, стороны подчеркнули необходимость выполнения Азербайджаном юридически обязывающего решения Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора.

Секретарь Совбеза РА обратил внимание собеседника на террористическое нападение, совершенное 5 марта азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе, и подчеркнул необходимость международного присутствия в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре.

Напомним, что ш конце декабря 2022 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку, но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлениию от 9 ноября 2020 года.

Отметим, что принятые Судом решения или вынесенные постановления по какому-либо делу являются обязательными к исполнению для государств, участвующих в споре (Глава XIV, ст. 94.1 Устава ООН); они окончательны и не подлежат обжалованию (статья 60 Статута). В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может решить о принятии мер для приведения решения в исполнение (Глава XIV, ст. 94.2 Устава).