Вторник, 7 Марта 2023 15:30

АрмИнфо. По факту ДТП, в котором пострадали 13 сотрудников аппарата правительства РА, возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Следственного комитета РА Гор Абрамян.

<Сохраняя правило презумпции невиновности, сообщаю, что в связи с аварией автобуса на проспекте Монте Мелконяна в Ереване в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам ст. 342 УК РА. По предварительной информации, во время движения произошло столкновение пассажирского автобуса с автомобилем марки <БМВ>, в результате чего водитель автобуса не справился с управлением и врезался в угловую бетонную перегородку. В результате ДТП водитель автобуса, а также 13 пассажиров были доставлены в медицинские учреждения с различными степенями телесных повреждений. В целях полного выяснения обстоятельств дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия>, - отметил Абрамян.