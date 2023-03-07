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 Вторник, 7 Марта 2023 12:13
Наира Бадалян

Пашинян назначил заместителей начальника Инспекционного органа образования

Пашинян назначил заместителей начальника Инспекционного органа образования

АрмИнфо.  Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил заместителей начальника Инспекционного органа образования.

Как сообщает официальный сайт правительства, решением главы кабмина и по предложению руководителя Инспекционного органа заместителями назначены Раиса Галстян (переназначена) и Арсен Багдасарян.

Еще одним решением премьера, освобождена от занимаемой должности замглавы Инспекционного органа Нара Оганнесян, назначенная на этот пост в августе 2018 года

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