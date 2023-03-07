Вторник, 7 Марта 2023 11:59

АрмИнфо. В МИД Франции прокомментировали азербайджанскую диверсионную атаку в Нагорном Карабахе.

Так, в МИД Франции выразили сожаление в связи с жертвами в результате серьезного инцидента, произошедшего 5 марта, в ходе которого проезжавший вблизи Бердзорского (Лачинского) коридора автомобиль с полицейскими был обстрелян азербайджанскими войсками в зоне ответственности российских миротворческих сил. <Важно, чтобы факты были полностью раскрыты. Мы также призываем к строгому соблюдению режима прекращения огня>, - подчеркнули в МИД Франции.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю

Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. Полицейские ехали на сменку. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение.

После атаки, ВС Армии обороны Арцаха открыли огонь по азербайджанским диверсантам. Согласно официальной версии МО АР погибло двое азербайджанских военных. В азербайджанских соцсетях сообщают, что у вражеской стороны до 8 потерь в живой силе. Добавим также, что этой диверсии предшествовали нападения ВС АР на мирных жителей, проводящих в полях сельхозработы.

Добавим также, что инцидент произошел не на линии соприкосновения войск, а на территории Арцаха, на дороге недалеко от Степанакерта.