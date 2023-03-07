Вторник, 7 Марта 2023 11:56

АрмИнфо.В Армении раскрыт еще один случай государственной измены.

Согласно сообщению генеральной прокуратуры РА, А.Н. - заместитель командира N-й воинской части Министерства обороны РА по тылу, в воинском звании майор, в июле 2021 года в районе населенного пункта Ишханасар Сюникской области Армении во время подвоза продовольствия на боевые позиции и в связи с плохими погодными условиями в районе под названием <Черное озеро>, вместе с еще одним военнослужащим

А.Т., появившись на территории, контролируемой противником, на автомобиле <Урал>, был взят в плен и доставлен в Баку.

Согласно предварительному следствию, проведенному Службой национальной безопасности, А.Н., находясь в плену в одной из тюрем в Баку, подписал письменное соглашение о сотрудничестве с иностранными спецслужбами. 7 сентября 2021 года он вернулся в Армению и в декабре 2021 года был назначен в N-ю воинскую часть Минобороны РА начальником службы эксплуатации жилищно- коммунального хозяйства. За время своего пребывания в должности А. Н., получив в качестве вознаграждения 20 тысяч 200 долларов США передавал представителю иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну, тем самым, совершив государственную измену в ущерб территориальной целостности и внешней безопасности Республики Армения.

28 февраля 2023 года надзирающий прокурор принял решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении данного должностного лица N-ой воинской части на основании ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса РА (государственная измена), принятого 18 апреля 2003 года. А.Н. предъявлены обвинения.

Постановлением надзирающего прокурора от 6 марта 2023 года предварительное следствие по уголовному делу завершено и обвинительное заключение утверждено, материалы уголовного дела переданы в Уголовный суд первичной инстанции города Еревана.