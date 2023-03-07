Вторник, 7 Марта 2023 11:54

АрмИнфо. Заявление российского оборонного ведомства относительно обстрела азербайджанскими ВС автомобиля с арцахскими правоохранителями вызвало истерику в Баку. Так, Минобороны Азербайджана поспешило обвинить российских миротворцев во лжи, и это в условиях, когда есть видео доказательства произошедшего инцидента.

Кроме того, азербайджанская сторона, по-видимому, страдающая амнезией, заявила, что якобы армянская сторона перевозила боеприпасы из Армении в Арцаха. В Баку позабыли, что единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией, заблокирована их же псевдоактивистами уже 86 дней. То есть не то, что вооружение, там даже гуманитарные грузы порой сложно провезти.

Затем, в Минобороны перешли к открытым угрозам в адрес армян. <Армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона, используя все возможности, будет вынуждена принять решительные меры по разоружению и ликвидации незаконных вооруженных формирований. Подобные действия Армении расцениваются как продолжение военной агрессии>, - заявили, находящиеся видимо в бреду азербайджанские военные, которые запамятовали, что на территории Арцаха исконно проживали армяне, когда даже проекта <азербайджанцы> и в помине не было, и в составе Армии обороны Арцаха служат армяне, и что ВС Армении давно не проходят службу в НКР, и даже если бы служили, то ротация была бы не возможна, так как террористический режим Азербайджана, вот уже три месяца держит в блокаде 120 тысяч армян и терроризирует армянское население.

Отметим, что в заявлении МО РФ, в частности говорилось: <В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено>, - подчеркнули в МО РФ.

При этом подчеркивается, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.