Вторник, 7 Марта 2023 11:51

АрмИнфо.Киноконцерн <Мосфильм> совместно со шведским киноинститутом и Союзом кинематографистов Армении проводят в Ереване ретроспективу фильмов Андрея Тарковского - классика российского и международного кинематографа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно источнику, будет показано шесть отреставрированных фильмов режиссера: <Иваново детство>, <Андрей Рублев>, <Солярис>, <Зеркало>, <Сталкер> и <Жертвоприношение>. Все сеансы пройдут в Доме Кино - в самом большом кинозале Армении. После каждой картины состоится её обсуждение и совместный разбор с кинокритиком. Все фильмы демонстрируются с субтитрами на армянском языке.

10 марта, 19:30 состоится показ фильма <Иваново детство>, 11 марта в 18.00 - <Андрей Рублев>, 12 марта в 18:00 - <Солярис>, 17 марта в 19:30 - <Зеркало>, 18 марта в 18:00 - <Сталкер>, 19 марта в

18:00 - <Жертвоприношение>.