Вторник, 7 Марта 2023 11:50

АрмИнфо.Нападение азербайджанских сил, в результате которого погибли 3 сотрудника полиции Арцаха, является еще одним актом преднамеренного убийства и усиливает необходимость санкций против Азербайджана за нарушения им прав человека и права народа Арцаха на самоопределение. Об этом заявил американский конгрессмен США Адам Шифф. При этом он обратил внимание, что последнее насилие произошло во время продолжающегося гуманитарного кризиса, вызванного блокадой Бердзорского <Лачинского> коридора, в результате чего 120000 человек оказались в ужасных условиях.

Шифф подчеркнул, что США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности. <Я призываю Государственный департамент США и администрацию Байдена использовать все доступные дипломатические каналы для решения проблемы возросшей нестабильности в регионе и обеспечения уважения безопасности и суверенитета Арцаха>, - подытожил конгрессмен.